20年苓雅文具店將熄燈！　在地：隔壁「高雄版小北」擴大經營

記者張雅雲／高雄報導

在高雄開店約20年的「東急文具連鎖」，無預警掛出布條宣布將結束營業，由於不少七、八年級生都是從小購買文具，老顧客相當不捨。在地透露，由於隔壁的「東急屋五金百貨」擴大營業，文具行只開店到3月2日，信義房屋專家表示，家用零售市場廣，百貨效益較佳。

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▲在高雄開店約20年的「東急文具連鎖」，無預警掛出布條宣布將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

▲「東急屋五金百貨」有高雄版小北百貨之稱，主打一件就便宜，相當受在地人歡迎。（圖／記者張雅雲攝）

位於高雄苓雅區的「東急文具連鎖」英明店近日掛出「結束營業8折，全面出清」布條，根據粉專公布，該店自2003年開幕，販售文具、玩具、禮品等，深受在地居民喜愛，消息傳出後，不少老顧客直呼不捨，吸引不少人前去排隊搶購，英明店營業至3月2日，僅剩保泰店。

而隔壁的「東急屋五金百貨」有高雄版小北百貨之稱，主打一件就便宜，相當受在地人歡迎，在地人透露，五金百貨將擴大經營規模，文具行因此熄燈。

▲商圈以英明黃昏市場為核心，周邊生活機能完善。（圖／記者張雅雲攝）

根據東急文具在求職網站的資訊顯示，該文具部門為東急屋百貨連鎖成立的分公司，專業販售文具用品連鎖門市，而文具行屋主就是急岡企業，與東急屋百貨同一負責人。在地仲介推估，月租金落在6~8萬元，熄燈應是因業務調整的考量，與租金無關，而該店成交、租賃均無實登紀錄。

信義房屋永豐瑞隆店經理黃俊喬表示，該店位於英明商圈，商圈以英明黃昏市場為核心，周邊生活機能完善，店面單坪租金落在1000~1300元，愈近市場店面租金愈高，近年隨消費型態改變，傳統店面如文具行逐漸沒落，五金百貨業因商品種類多元、消費族群廣，展現出強勁的展店動能。

物件 價格(元/坪) 新成屋 大樓 45~50萬 20~30年 大樓 20~25萬 20~30年 巷弄透天 地坪35~45萬 店面租金 1樓 1000~1300元

▲英明商圈房價。（ETtoday製表）

該區發展早，新大樓成交價落在45~50萬元，以屋齡20~30年的大樓為交易主力，成交價多落在每坪20~25萬元間，深受購屋族青睞。相較之下，巷弄型中古透天住家因街道狹窄、屋況整理成本較高，地坪單價約在35~45萬元，交易熱度相對大樓較低。

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