合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　竹東謝家悲訴：願是最後一個受害者

▲新竹縣竹東鎮員山里下員山76號的祖厝被地主強制拆除，謝家傷心痛失60年來的共同家園。（圖／民眾提供，下同）

房產中心／綜合報導

因糾紛造成民眾房屋被強拆的新聞時有所聞，對於大多數閱聽人而言只是日常生活中的一則報導，但對於家園被強拆的當事人而言，卻是心中最難以抹滅的痛。近期，強拆爭議再起，新竹民眾謝懿忠心碎控訴，位於新竹縣竹東鎮員山里4鄰下員山76號的自家祖厝，遭地主無情拆除，連祖先牌位也被當成垃圾丟棄，「一夜之間，我們失去了家。」明明擁有房屋一半所有權，但卻無法阻止地主強行破壞的行徑，讓謝懿忠悲憤質疑：「如此惡劣的行為，公理正義何在？」

謝懿忠受訪時表示，位於新竹縣竹東鎮員山里的祖宅，是由其父謝金泉早年親手建造，土地及房屋所有權由兄弟姐妹共同持有，家族成員也在此安居樂業共同生活，他自己至今都還設籍在此，對於陪伴60餘年的老宅有著深厚情感。由於家族開枝散葉後，土地遭親友出售，但地上建物謝家仍擁有一半權利，此所有權也已經由新竹地方法院判決確認（93年新竹地方法院666號判決書及95年第58號判決書可證明）。

▲謝懿忠無奈表示，祖宅是在無任何預告或合法拆除證明的情況下，被夷為平地，過程毫無公道可言。

明明依法有據合法持有地上建物，然而這座承載著家族記憶的老屋，卻在2024年12月14日遭到強制拆除；謝懿忠說明，發現狀況當下便立即報警，試圖阻止這場毫無預警、更沒有出示任何合法拆除證明的行動。翌日2024年12月15日，謝懿忠與自稱現任地主范先生的代表仲介人士嘗試溝通，他向對方表示已報警並準備好判決書，可當場協調，沒想到中介聞言竟直接離去，致使最終交涉無果。2025年1月8日房屋又遭拆除，謝懿忠選擇尋求公權力介入，但警方現場未有扣押機具或是制止等強制作為；次日1月9日，拆除業者再次動手，最終整座三合院老厝被夷為平地，只留下斷垣殘壁。

▲▼謝家成員自力救濟透過拉布條抗議等方式，希望引起政府及社會大眾關注此事件。

謝懿忠強調，過去曾因地上建物的所有權有爭議，經新竹地方法院判決確認此建物屬共有，謝家雖無土地權利，但合法持有地上建物、擁有一半權利；然而，由於當時未辦理保存登記，導致實際行使權力受阻。而現任范姓地主未向主管機關申請拆除證明，亦無合法拆除許可，仍強行拆除房屋，向轄區派出所-竹東分局及二重埔派出所報案，警方到場也未能有所作為。對此，謝懿忠難掩心中的無奈與悲痛，「地主連談都沒有談就直接拆了，我們根本無能為力」，他懇切表示，只是希望一切能依法處理、坐下來好好協商共提解決方案，「希望類似案件，我們是最後一個受害者」。

新竹縣府工務處則回應媒體表示，拆除必須依《建築法》辦理執照，違者將依面積罰款。若涉及刑法故意毀損，相關單位將調查。縣府強調將依法處理，保障民眾權益。