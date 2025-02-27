被低估的凹陷區！軌道+產業雙引擎驅動　A10航空城門戶起飛

▲軌道經濟+產業聚落雙引擎驅動，A10航空城門戶起飛。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／桃園報導

買房首重地段，若有軌道經濟效益加持，更是保值抗跌的不二法門。以A9林口站為例，機捷通車後能直通台北，再加上商圈、產業帶動，房價從一路翻漲至8-90萬，讓購屋族望之卻步。然而，您知道嗎？A9下一站、A10站旁的山鼻重劃區，同樣擁有交通、產業利多等優勢，但房價卻相對親民許多，成為2025年最受矚目房市熱區之一。

▲機場捷運通車，助漲軌道沿線房價。（圖／記者謝盛帆攝）

財經專家汪潔民分析，林口房價會站上9字頭，背後就是有機捷與新北AI智能產業專區支撐；而A10山鼻站，同樣屬於「軌道經濟」+「產業聚落」組合，卻更具優勢，因為1站直達A9林口、2站進機場航廈，可快速銜接高鐵桃園站，無論南來北往通勤、國際移動都相當方便。

▲國1甲線將設置「桃3山鼻交流道」。（圖／翻攝交通部高速公路局）

汪潔民補充說道，預計2026年完工的桃園捷運綠線將與機捷交會，A10到桃園藝文特區也僅需一站轉乘。對於開車族而言，未來國道1號甲線將設置「桃3山鼻交流道」串聯南崁、林口、桃園市區等，便利路網再加分。

▲財經專家汪潔民。（圖／記者謝盛帆攝）

除了交通建設，A10周邊產業聚落輪廓也清楚浮現！目前已有全球電子化學材料領導廠商–關東鑫林，以及世界前三大無塵衣與布料研製大廠–豪紳纖維科技等企業進駐，另有航空城未來發展重點–優先產專區G、H、I基地在側。

▲▼A10山鼻站，1站直達A9林口，2站到機場航廈。（圖／記者謝盛帆攝）

汪潔民進一步指出，G基地將由星宇航空打造智慧、綠能、低碳的企業總部；H基地是統一超商設置的北區物流營運總部、國際會議中心及大型倉儲設施；I基地則由中信金控台壽投資，規劃國際級運動賽事場館、星級飯店與商場。產業建設可望創造逾5000個工作機會，進而帶動居住需求，大幅提升區域價值。他也認為，相較於鄰近的A9林口與南崁商圈，A10房價仍處價格凹陷區，正是進場好時機，

▲軌道產業雙引擎驅動，A10航空城門戶起飛。（圖／宗佳建設提供；以下同）

隨著重大建設逐步到位，加上航空城產業紅利，A10山鼻站發展即將進入黃金時期，被視為桃園最具潛力區域之一，吸引品牌建商爭相插旗。

▲宗佳建設新推案「宗佳致境」外觀3D示意圖。

▲Alfa Safe耐震工法，升級結構安全、增加建築穩定性。

其中，宗佳建設新推案「宗佳致境」主打低密度住宅區，並採用Alfa Safe耐震工法，全面升級結構安全、增加建築穩定性；社區內更導入電動車充電儲值系統以及智慧社區系統，不僅貼近綠能潮流，也讓生活更加便捷；公設規劃則兼顧全齡需求，設有健身房、多功能教室及兒童遊戲區，打造舒適、完善的居住環境，滿足不同世代的需求，也為A10區域再添優質選擇。

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