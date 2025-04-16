年薪100萬！他存夠頭期款「擔心買房太硬」　網見1細節：再存一下

▲原PO想知道，以他的條件，買房會太硬嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的年薪和條件，買房會不會太硬？近日有網友發文表示，他看中了一間1150萬、沒有車位的房子，他的年薪100萬元，且已存到230萬元的頭期款，像他這樣的條件，買這間房會不會壓力太大呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「年薪100萬，房價1150萬（27坪無車位），頭期剛好，這樣會太硬嗎？」為標題發文，提到他最近正在看房，看中一間1150萬、27坪、無車位的房子，該房不管是地點還是格局，他都相當滿意。

原PO透露，他的年薪100萬元，目前未婚也沒有生小孩，只有養貓，而他現在也已經存到230萬元的頭期款了。針對他的條件，他就想知道這樣壓力會不會太大？大家有沒有類似的經驗？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「光230萬頭期剛剛好就不夠，初期交屋還要繳稅、各種規費、代書費、仲介服務費，加一加現金流可能就得多20萬以上」、「建議每月償還金額為你月薪的1/5，這樣壓力小點」、「存款剛好頭期款絕對不夠，請繼續存錢」。

也有網友指出，「無車位以後不好脫手」、「雙北以外沒車位真的很不方便」、「北市可以無車位，其他還是要買，沒車就租出去」、「再存一下吧，找有車位的」。