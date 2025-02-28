想買新房接父母同住「賣17年透天還是8年大樓房？」　內行給答案

▲不知道該賣大樓房子，還是賣透天厝比較好。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

一對夫妻表示，名下有一間17年的透天厝，和一間8年的大樓房，考量到父母年老需要同住，看中了價值2600萬的大樓，想出售其中一間，換取大坪數的新大樓，但不知道該賣哪間比較好。對此，信義房屋專家表示，17年的透天厝很新，建議可以留，且考量到透天坪數大，跟長輩住一起會比較舒服。

一對夫妻在臉書社團「買房知識家」發文，17年透天厝實價登錄為1600萬，而大樓則是8年新，實價登錄為960萬，尚有700萬的房貸，兩間房子都在鄉鎮的蛋黃區，生活機能完善。夫妻年薪合計250萬，每月能負擔5萬元的房貸；考量父母年老需同住，想出售其中一間，買2600萬元的新大樓。

身邊好友建議留透天厝，以後有土地才是王道，他坦言，透天厝坪數大，孩子們可以在家中跳繩、曬太陽，但是打掃、洗衣卻很麻煩，「洗衣服要爬四樓樓梯上去，廁所又多，打掃起來真的好累」；大樓則是空間較擠，物品容易堆積，孩子們也常抱怨空間不足，「倘若你們是我，會把哪一間房子賣掉呢？」

貼文曝光，多數網友建議留透天厝，「留透天，改格局跟使用習慣」、「當然要留透天，有地，增值空間才大，大樓問題非常非常多」、「建議不要買新房，賣大樓，錢拿來裝修透天，您的生活品質會得到全面性提升」、「蛋黃區的我會留透天，地會比較值錢」。

但也有網友點出關鍵，「你最大的問題不是留透天或大樓，是跟長輩同住。寧可買2戶在同一個大樓，也不要以為透天房子能提供各自的生活空間」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，17年的透天還是很新，且一買一賣背後要付出的成本很高，「建議可以留下透天厝」，而且考量到接長輩一起住，透天會比較適合，只是爬樓梯的問題要再多想想。曾經理提到，如果決定要賣透天的話，建議趁狀況還很好的時候趕快賣，「透天老了以後不好賣，透天地坪大、總價高，房子老舊還要花一筆錢大整修，很多人算一算可能直接買新大樓」。