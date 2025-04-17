月薪45K！他咬牙買「1500萬電梯大樓」卻後悔　網：你爸很罩了

▲原PO買了1500萬的房子。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房後，經濟壓力可能就會變得比較大。近日有網友發文透露，他的月薪45K，因為聽了媽媽的建議，所以就買了1500萬元的房子，然而現在每月要付的房貸，差不多占了他薪水的八成，讓他覺得有點後悔，只能多加班、努力提高收入。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「我有點後悔」為標題發文，提到他現在月薪45K，因為媽媽想搬出去住，加上看他也30歲了，所以就要他看房。原PO聽了媽媽的話之後，開始看房，並看上一間1500萬的房子，也火速決定簽約。

原PO透露，爸爸幫他付了300萬元的頭期款，而經過計算，他每個月房貸還要繳4萬2000元，雖然家裡還會補貼一些，但每月要還的錢還是占了他薪水的八成。如今，他雖然後悔，但也只能多多加班、努力提高收入，然後安慰自己，至少父母老了之後可以住電梯大樓，而不用爬樓梯。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「厲害喔，45K月薪買1500萬房子，哪裡來的膽子」、「我單身、月薪超過8萬，最多只敢看到1200萬，再貴都要降低生活品質了，身邊買1500萬以上通常都是『雙薪』家庭啦」、「擔心的是有另一半後，另一半如果不想跟父母住，你就會被逼著要買第二棟」。

也有網友表示，「撐幾年後，你會感謝你的家人」、「你爸幫你出300萬頭期房子是你的，你還意見這麼多，給你個建議，好好提升收入，這樣你會感謝有買下來的自己」、「我跟你一樣，但我已經撐過去了，基本你爸已經很罩了，多感謝他吧，不要那麼多抱怨」、「房子先出租+看家裡補貼多少吧」。