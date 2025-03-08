北市開心農場身價鍍金　「最貴菜園」單價近千萬

記者項瀚／台北報導

台北市有些土地雖然是價值鍍金的建地，但可能由於地主尚未出售、尚未開發，因此形成難得的都市菜園景象，過去最有名的就是信義計畫區的「全台最貴菜園」，目前已變成停車場。另外，近年也有建商出手購入菜園土地，準備興建開發。

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▲台北市最貴菜園位於信義路五段、莊敬路口，2011年由富邦集團陸續整合，目前是停車場。（圖／翻攝自2009年Google Maps畫面）

土地有很多種使用分區、用途使用，而在寸土寸金的台北市，看到的「菜園」很有可能都是價值鍍金的商業地、住宅地，只是地主尚未出售，或還在「養地」並正等待時機開發。

台北市最有名、最貴的菜園，位於信義路五段、莊敬路口，2000年時每坪已要價230萬元，被附近居民用來種植蔬菜，高樓大廈之中出現大菜園，與當時的世貿二館、正在興建的101大樓遙遙相望，景象特殊。

這座「全台最貴菜園」連同周邊土地，共1562坪，2011年由富邦集團陸續整合，還曾以每坪929萬元，創下該地整合新高單價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「全台最貴菜園」就是富邦D5案，菜園消失之後，過去部分土地打造成「adidas 101籃球公園」，也被稱為「最貴籃球場」，該地原先預計興建為頂級飯店，後來則轉向預計興建頂級商辦，但目前該地還是停車場，尚未動工。

▲近年建商購入台北市菜園建地整理。（表／記者項瀚製）

除了這座「全台最貴菜園」，近年台北市也陸續有建商出手，大砸上億元購入土地。前年茂德機構以1.93億元，無貸款買下南港舊莊街238坪土地，換算單價81萬元，使用分區為住宅地，該地目前尚未開發。

去年則有主要在雙北推案的恆悅建設，以11.8億元買下民權東路巷弄內705坪土地，使用分區也是住宅地，該筆交易還創下2024年內湖區總價最高的土地交易，目前該菜園已消失，已架起圍籬整地。

▲▼去年建商以11.8億元買下內湖菜園，目前已架起圍籬整地。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發副總蔡耀德表示：「雙北地區的菜園，除了有閒置建地之外，更最常見的就是都市計畫內的農業區、都市計畫外的農牧用地，從雙北地區來看，都市計畫外農地數量較多，其價值性除了變更用地，買方也會用於興建農舍，在不考慮變更的情況下，農地地價每區域仍有不小落差，基本上是以公告現值1.2倍來計算，比較常見的價格是每坪2~3萬元。」

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