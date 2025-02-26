高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

▲淡水紅樹林房價親民，受不少首購族關注。（圖／記者謝婷婷攝）

記者項瀚／台北報導

年輕人買房好難，但也不是沒機會！最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，她倆推薦了北台灣3大首購區，分別在淡水紅樹林、林口工一、桃園大崗段，但同時也提醒消費者各區的抗性。

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Sam指出，據國泰房地產指數，北市新案每坪均價119萬元、新北63萬元、桃園48萬元，以當今主流的25坪兩房為例，北市自備款需要595萬元、新北315萬元、桃園240萬元。

另外，據信義房價指數，北市中古屋每坪均價85萬元、新北52萬元、桃園29萬元，同樣以25坪來看，自備款分別需要410萬元、260萬元、145萬元。

不過，Sam提醒：「如今房貸資金緊縮，且中古屋也需要預留裝潢、管線等換新的資金，因此都建議自備款要從過去的2成變成3成，降低風險。」

▲Ting表示，淡水紅樹林、林口工一、桃園大崗段商圈是首購族可以關注的地區。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

北台灣中，有什麼建議首購族可關注的區域。Ting表示，首先是淡水紅樹林，位於捷運紅線，塞車情況又相對不那麼嚴重，目前新案行情5字頭，1000萬元出頭就可入手20坪的迷你兩房，10年內中古屋則約4字頭、20~30年3字頭即可入手。

不過，Ting提到，紅樹林的社區大多位於山坡地，較不適合腿腳不利的消費者。此外，該區生活機能主要集中在主幹道上，交通較亂，不好停車。

第二是林口，Ting說：「不要一提到林口，就直覺好貴，事實上林口範圍大，工一、中後段一帶，也就是家樂福商圈房價相對親民。」

Ting指出，該區新案行情接近6字頭，1300萬元可買到21坪的兩房，10年內中古屋單價5字頭，20~30年4字頭買得到。不過，她表示，工一附近有公墓區抗性，此外區域氣候較為潮濕，要做好除濕機開到底的準備。

▲Ting說：「不要一提到林口，就直覺好貴。」（圖／ET資料照）

第三是A8長庚醫院商圈，Ting表示，該區開發較早，但距離A8站車程5~10分鐘的大崗段逐漸受到關注，建商紛紛獵地推案，新案單價行情5字頭，1500萬元買得到25坪的兩房車，不過該區鐵皮工廠較多，需要等待拆遷。

最後，Sam提醒今年要購屋的首購族，最近聽到越來越多籌錢交屋的案例，千萬不要掂起腳買房。此外，央行也對建商土建融限縮，消費者要特別留意建商品牌、背景，來判斷其財務穩定性。