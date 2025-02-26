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高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

▲台北捷運,紅樹林站,軌道,列車。（圖／記者謝婷婷攝）

▲淡水紅樹林房價親民，受不少首購族關注。（圖／記者謝婷婷攝）

記者項瀚／台北報導

年輕人買房好難，但也不是沒機會！最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，她倆推薦了北台灣3大首購區，分別在淡水紅樹林、林口工一、桃園大崗段，但同時也提醒消費者各區的抗性。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享北台灣3大首購熱區。

Sam指出，據國泰房地產指數，北市新案每坪均價119萬元、新北63萬元、桃園48萬元，以當今主流的25坪兩房為例，北市自備款需要595萬元、新北315萬元、桃園240萬元。

另外，據信義房價指數，北市中古屋每坪均價85萬元、新北52萬元、桃園29萬元，同樣以25坪來看，自備款分別需要410萬元、260萬元、145萬元。

不過，Sam提醒：「如今房貸資金緊縮，且中古屋也需要預留裝潢、管線等換新的資金，因此都建議自備款要從過去的2成變成3成，降低風險。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲Ting表示，淡水紅樹林、林口工一、桃園大崗段商圈是首購族可以關注的地區。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

北台灣中，有什麼建議首購族可關注的區域。Ting表示，首先是淡水紅樹林，位於捷運紅線，塞車情況又相對不那麼嚴重，目前新案行情5字頭，1000萬元出頭就可入手20坪的迷你兩房，10年內中古屋則約4字頭、20~30年3字頭即可入手。

不過，Ting提到，紅樹林的社區大多位於山坡地，較不適合腿腳不利的消費者。此外，該區生活機能主要集中在主幹道上，交通較亂，不好停車。

第二是林口，Ting說：「不要一提到林口，就直覺好貴，事實上林口範圍大，工一、中後段一帶，也就是家樂福商圈房價相對親民。」

Ting指出，該區新案行情接近6字頭，1300萬元可買到21坪的兩房，10年內中古屋單價5字頭，20~30年4字頭買得到。不過，她表示，工一附近有公墓區抗性，此外區域氣候較為潮濕，要做好除濕機開到底的準備。

▲▼長虹交響苑,林口,房市,豪宅,新案,建案。（圖／記者賴志昶攝）

▲Ting說：「不要一提到林口，就直覺好貴。」（圖／ET資料照）

第三是A8長庚醫院商圈，Ting表示，該區開發較早，但距離A8站車程5~10分鐘的大崗段逐漸受到關注，建商紛紛獵地推案，新案單價行情5字頭，1500萬元買得到25坪的兩房車，不過該區鐵皮工廠較多，需要等待拆遷。

最後，Sam提醒今年要購屋的首購族，最近聽到越來越多籌錢交屋的案例，千萬不要掂起腳買房。此外，央行也對建商土建融限縮，消費者要特別留意建商品牌、背景，來判斷其財務穩定性。

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關鍵字：地產秘密客地產詹哥老實說房價首購淡水紅樹林林口工一桃園大崗段

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