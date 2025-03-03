豪宅區旁驚見水泥廠建照核准　買家一片哀嚎

▲目前14期重劃區預售屋房價高升，站穩6字頭大關之際，一張水泥廠建照核發後，在網路引起熱烈討論。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中14期重劃區為低密度住宅區規劃，也因學區、交通、機能相當豐沛，成為不少人心中理想居所，目前14期重劃區預售屋房價高升，站穩6字頭大關之際，一張水泥廠建照核發後，在網路引起熱烈討論。

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位於14期東南側、鄰近潭子區零星工業區土地，核發一張水泥廠建照，引發討論，網友表示：「買重劃區邊緣的風險就是這樣啊！」、「大家不要再講了，台中群組的買家已經哀嚎遍野了」、「水泥第一排」、「砂石車頻繁出入，噪音、安全性和空污都有得受了」、「那邊一堆總價過4、5千萬元的，只能說有錢人太多」。

▲該水泥廠合法申請建照，該土地也為工業工地，區段並未劃進14期重劃區，搬家後緊鄰14期，引起討論。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查找，該水泥廠合法申請建照，該土地也為工業工地，區段並未劃進14期重劃區，換句話說，網友要檢舉、要投訴，於理不合，就有房仲私下透露：「周邊都是預售案，水泥廠離住宅實際距離還有一小段，但也有已購客不看好，打算賠250萬元出場。」

實際詢問週邊新案建商，他則認為：「新案非首排影響都不大，且目前市府對於新廠房的環評、規劃等都相當嚴格，實際造成影響還好，也沒有遇到顧客要求解約、退戶的情況。」

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