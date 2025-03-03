【廣編】航向未來氣勢如虹　航城二期開工動土大典

【廣編特輯】

上順建築攜手元達建設，於大園客運園區推出全新力作，並於2月27日隆重舉行開工動土大典。當天貴賓雲集，現場熱鬧非凡，特邀啦啦隊帶來精彩表演，為活動增添活力與祝福。這場盛會不僅標誌著建設工程的正式啟動，更象徵未來蓬勃發展的宏偉氣勢。

大園客運園區擁有卓越的地理優勢，發展潛力無限，憑藉交通核心地段成為區域亮點。該區域正是全台規模最大的開發計畫—桃園航空城的重要一環，預計將帶來龐大市場動能與豐富就業機會，驅動區域經濟蓬勃發展。鄰近機場捷運A15大園站，緊連國道2號及台61線西濱快速道路，構築四通八達的交通網絡。選擇於此擇居，不僅掌握便捷生活，更能無縫銜接國際發展，開創無限可能。

對於重視家庭與教育資源的購屋族群而言，未來將近享潮音國小（預定）與大園國中雙語國際學區，為孩子提供優質的成長環境。此區域融合在地文化與國際視野，讓孩子在自然與人文薰陶下茁壯成長。日常通學輕鬆從容，家長無需奔波接送，孩子也能擁有更多學習與休憩時間，在舒適、安全的環境中快樂學習、健康成長。

致力打造全齡宜居社區，讓生活隨時間升級，住得越久，身心越年輕、越健康！精心規劃高坪效19-31坪，搭配國際級精品建材，締造舒適安心的理想居所。特選大信防水，提供十年保固，確保長久居住品質。無論是首購族尋找安心入門宅，或是換屋族追求升級生活，都能在此找到幸福歸屬。

【航城之心・公園首排】10年大信防水保固｜微笑建築19-31坪

接待會館：桃園市大園區園科路・航科路口

禮賓專線：03-3855000

建築開發：上順建築 元達建設

企劃行銷：築森行銷