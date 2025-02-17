【廣編】航空城雙星飯店正核心　「逸偉A+」開工動土大典

▲逸偉建設於2月15日吉時隆重舉辦「逸偉A+」開工動土儀式。

圖、文／逸偉建設提供

逸偉建設於2月15日吉時隆重舉辦「逸偉A+」開工動土儀式，現場嘉賓雲集，各界菁英及合作夥伴共襄盛舉，共同見證這場重要時刻。逸偉建設表示，看好大園客運園區未來發展，以桃園國際機場為中心所擘劃兆元航空城計畫，占地逾4,500公頃，規劃六大智慧科技產業園區，是台灣史上規模最大開發案，未來將創造約20至30萬個就業機會，帶動周邊房市、產業蓬勃發展。

逸偉建設以良好口碑與專業厚實力，擘畫壯闊千坪大基地、飯店級繽紛公設，打造大園航空城雙飯店特區核心。社區規劃為稀珍17-38坪精品房型1+1-4房，坐擁雙飯店、雙公園、雙校園，享受舒心純質的居住氛圍，十分契合現代家庭的居住需求。菁英置產、優質自住，未來增值性備受矚目。

「逸偉A+」結構採用Alfa Safe柱中柱耐震系統工法，堅實把關居住安全。同時提供5年防水保固，給您最高品質的居住保障。採用享譽全球的德國Green Web防霾紗窗、德國BWT全戶淨水器、德國太格木地板，以及義大利ISEO八合一電子鎖，嚴選頂級建材，從裡到外締造精緻時尚生活品味。因應未來環保科技趨勢，安裝「YES！來電充電樁管理系統」，透過智能管理、充電監控、智能分流功能，提供便捷、安心的充電環境，共創永續未來！

此次動土典禮圓滿落幕，逸偉建設表示，未來將秉持嚴謹的施工標準與品質控管，使工程圓滿完工，從工法結構到室內格局、從建材配備到售後服務，獻給住戶最優質的自住環境及生活價值。

【逸偉A+】逸偉15年匠心巨獻・圓夢進化宅｜17-38坪

航城雙飯店特區｜雙語明星學區｜40米大道首席

禮賓專線：03-384-2111

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565664323011

建設開發：逸偉建設

企劃行銷：築森空間行銷