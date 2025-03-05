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土地重劃的魔力　「五億高中生」與千名「平民富翁」致富傳奇

記者陳筱惠／台中報導

2023年5月，年僅18歲的賴小弟，獲親生父親（也是阿公）贈與、市價約5億元的房地財產，過戶事宜交由夏姓地政士處理，沒想到賴小弟與夏男之子一起到戶政事務所辦理同性結婚，且辦妥程序約2小時後，賴小弟就從配偶夏家住處的10樓墜樓身亡，而賴家發家致富的關鍵，就在土地重劃，也揭開台中千餘名平民億萬富翁的故事。

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▲▼ 台中市賴姓「五億高中生」墜亡案 。（圖／記者許權毅攝）

▲ 台中市賴姓「五億高中生」墜亡案 ，也揭開台中千餘名平民億萬富翁的故事。（圖／記者許權毅攝）

眾所矚目的「五億高中生」案，因家族房產過戶事宜交由夏姓地政士處理，沒想到夏姓地政士的兒子夏男，帶賴小弟一起到戶政事務所辦理同性結婚，且辦妥程序約2小時後，賴小弟就從配偶夏家住處的10樓墜樓身亡。

涉嫌與賴姓小弟假同性結婚的夏姓男子，已以刑事偽造文書罪已被判1年6月，入監服刑，賴小弟遺體冰存666天後，也終於舉辦告別式。

▲▼台中14期重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

▲賴家發家致富之初是約40年前四期重劃區的時期，賴家已沒想到一夕暴富，但全家人暴富後仍過著很簡樸的生活。（圖／記者陳筱惠攝）

而賴家發家致富的關鍵，就在土地重劃，也揭開台中千餘名平民一夕致富的故事。據接觸過賴爸爸（阿公）的在地資深土開表述：「賴阿公也是我們父執輩就認識的，而賴家發家致富要講到約40年前四期重劃區的時期，當初務農的賴家已沒想到一夕暴富，但全家人暴富後仍過著很簡樸的生活。」

資深土開透露：「賴父出門就是吊嘎、拖鞋、短褲，騎著一台摩托車、住在老房子，你根本看不出來有錢，不只賴父，賴父的兄弟也都是周邊的大地主，他們選擇把錢再拿去買當時還是農地的11期、14期土地，活動範圍都在北屯，實際上若換算整個賴家家族，身價應該超過6、70億元。」

▲▼14期重劃區,連鎖咖啡廳,1000咖啡 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中新興重劃區原地主若手握超過200坪土地的地主，就極有可能是「億萬」富翁。（圖／記者陳筱惠攝）

而實際查詢近期台中熱門重劃區，包含13期重劃區、14期重劃區、水湳經貿園區，共計就有超過8150位原地主，隨著土地重劃農地變建地，雖然原地主僅能分回50%的面積，但土地價值早已翻倍，市價更是隨著房地產漲幅而翻了3~5倍。

雖無法取得正確數字，但依照估價師推算，原地主若手握超過200坪土地，以上3區土地單價已經站穩6字頭來計算，最少最少會有2成左右的地主是「億萬」富翁，也就是台中最少就有超過1500位以上的平民億萬富翁。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期台中熱門重劃區，包含13期重劃區、14期重劃區、水湳經貿園區，共計就有超過8150位原地主。

得業地產總經理黃博盛指出：「以台中這10幾年來，像是單元系列4、5、北屯機捷、13期、14期、水湳，都是被視為新興重劃區，真實原地主獲利很難計算，且部分為繼承來的，舉例過去13、14期在禁止移轉前的農地一坪單價約25萬元，配回來一半土地，每坪成本就50萬元，雖得計算持有面積，但根據最近土地價漲，至少獲利1.5倍。」

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關鍵字：台中土地重劃富翁假同性結婚財產賴小弟夏男地主平民億萬富翁

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