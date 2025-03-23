國產署「精華辦公廳」改建案拍板　中央首例規劃蓋住宅、商辦

記者陳致平／台北報導

國產署日前宣布，經歷了8次流標的「台北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案」最終決標予台境企業股份有限公司（台境公司），將攜手合作完成國產署辦公廳舍改建，造價16億元；另搭配北市2宗精華區地上權一併釋出，將規劃分別興建地上權住宅、商辦。

國產署表示，原光復南路辦公廳舍（仁愛段基地）因建物老舊、耐震能力不足等問題，為了保障整體員工辦公安全，目前遷至愛國西路舊財政大樓中繼辦公。

國產署說明，原辦公廳舍改建案採用「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式，透過與民間合作的方式，由台境公司在原址依「都市危老條例」申請獎勵容積，並興建政府辦公廳舍。同時，國產署提供位於台北市中心的南港段及中山段基地，供合作廠商以地上權方式興建並營運自有建物。

▲仁愛段基地新建辦公大樓規劃示意圖。（圖／財政部國有財產署提供）

根據台境公司的初步規劃，仁愛段基地將興建兩棟辦公大樓，其中一棟地上16層，另一棟地上11層（地下3層），供國產署及交通部觀光署使用，預計2031年取得使用執照，並於2032年完成搬遷。同時，南港段基地將開發企業總部式辦公大樓，中山段基地則規劃為優質精品住宅大樓。

國產署進一步指出，這是全國首例異地地上權合作開發案，成功開發後，國產署將在仁愛段基地獲得兩棟新建辦公廳舍，總樓地板面積約8,786平方公尺，並收取權利金2,500萬元。

此外，南港段及中山段基地在地上權存續70年期間，預計可收取約9億元地租，為政府創造財源的同時，也提供民間投資機會，未來將加強宣導和推廣此類合作開發案。