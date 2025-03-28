華廈戶數少「可以考慮嗎？」　專家讚坪數實在...曝1件事要留意

▲戶數少的話，是否有管理費不足的問題？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

戶數多寡，可能也是影響購屋意願的因素之一。近日有網友發文表示，他最近正在看房，發現郊區的華廈大多戶數少，大家有相關心得嗎？戶數少會不會有管理費不足的問題？對此，信義房屋專家指出，戶數少的話，確實不會像大樓那麼好，且「電梯維護」這塊，也要特別注意。

這名網友在Dcard上，以「有沒有關於戶數少的華廈心得」為標題發文，提到他的老家在郊區，因為想在附近買房，所以就稍微看了一下，結果發現戶數少的華廈非常多，倘若要買戶數多的大樓，則得往市區看。因此他就想知道，有沒有人住過華廈？這類型的房子可以考慮嗎？戶數少是否會有管理費不足的問題？

貼文曝光後，不少網友都表示，「戶數少如果當初又沒和建商拿一筆夠多的修繕費，一定請不起保全與垃圾集中處理公司」、「千萬別，以前買的時候都沒人跟我說，現在我趕快跟你說，戶數少錢分攤起來多以外，一個住戶很怪就會搞到人仰馬翻，因為沒有群眾壓力」、「戶數少就會管理費要收很高，才撐得起各項支出」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，戶數少的話，可能只有白天才有管理員，而這樣的物件，雖然服務不會像大樓那麼好，但好處就是坪數比較實在。只是曾敬德也提醒，如果有管理費不足的疑慮，就要特別留意電梯維護這塊，否則萬一之後要修、要換，還要一口氣拿一筆錢出來。