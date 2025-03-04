每周8~10組預約！　「陶朱隱園」賞屋客背景「一類人最多」





▲信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」上個月宣布以「符合市場行情」的價格開賣。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」上個月宣布以「符合市場行情」的價格開賣。中工今（4日）表示，該案賞屋量大增，目前每週約8~10組，買方以金融、傳產、高科技產業的企業主為主，其中又以傳產類最多。另外，目前來賞屋的客戶都是工商界人士，沒有所謂的大地主、隱形富豪。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」完工7年來，一直都是大家討論的焦點，也相當神秘，該案在今年2月發布新聞稿，除了宣告正式開賣，也一口氣釋出多張實品屋照，引發網友們熱烈討論。

「陶朱隱園」規劃地上21層，單層2戶住家，全案規劃40戶，每戶室內空間300坪，大廳內裝預計於第3季完工。中工強調：「『陶朱隱園』以符合市場行情的價格進入市場銷售。」

市場則估計，「陶朱隱園」低樓層單價在300萬元起，也就是每戶仍要9億元以上，且高低樓層也會有所價差。想要預約賞屋「陶朱隱園」要致電中工詢問，依舊存在嚴格的買方資格審查。

中工發言人程安慈最新表示：「『陶朱隱園』目前以銷售低樓層為主，以符合市場行情的價格推出，農曆年後賞屋人數有增加，近期每週約8~10組，比過去增3倍多，賞屋者身份以金融、傳產、高科技產業的企業主為主，其中又有傳產界最多。」

程安慈表示，「陶朱隱園」本就以工商界人士作為主要銷售對象，觀察目前為止，沒有所謂的大地主、隱形富豪來看房。

事實上，中工除了「陶朱隱園」，還有2大指標案在售，分別是土城廠辦「中工雲宇宙AI園區」總銷550億元，以及民生社區住宅案「鳴森大苑」總銷110億元，該案分成2期，第一期「碧硯閣 」已售7成、「鳴森苑」則約2成。

▲周志明表示：「今年雖然房市成交量縮，但民眾買房剛性需求仍在。」（圖／記者項瀚攝）

中華工程董事長周志明表示：「受到政策影響，今年雖然房市成交量縮，但民眾買房剛性需求仍在，尤其在雙北區域，而且房市樂觀面也沒有消失，像是AI產業蓬勃發展，特別是半導體和科技領域，進而推動相關地區的房地產需求。」

除了在手3大案，中華工程手上也還有不小的工程量體，包括公共工程與民間工程，合計在手量體近2000億元規模，其中最知名的就是台塑起家厝改建案，目前正在拆除工程，該案工程量體高達220億元。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓