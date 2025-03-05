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女友冷氣只開睡前2小時！他開整天「被罵敗家」委屈：電費我繳的

▲▼ 冷氣,空調。（圖／CFP）

▲女友認為冷氣開一整天很浪費錢。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶交往時會選擇同居，但也因此讓另一面原形畢露，不能接受的人可能就會分手，一名網友表示，跟女友同居剛滿一周，因為自己很怕熱，日前想要開冷氣，卻被另一半念「敗家」，花錢不知節制，讓他很傻眼，「水電房租明明都我在繳！但為了不吵架，就說我會改進」。

男網友在PTT發文，「因為開冷氣被唸敗家」，剛同居一周，因為開冷氣的問題鬧得有點不愉快，「我很怕熱，冷氣只有11月到2月不開」，家裡的冷氣是分離式，常常開整晚，電費約1600元，夏季則是2000元左右，「我覺得這很划算，假日全天都開，除非離開2小時以上，分離式的好像要開久才會省」。

女友得知後，認為這行為很敗家，開冷氣大手大腳，花錢不知節制，甚至還說「之後結婚怎麼辦？我都只有睡前開2小時」。原PO感到委屈，房租、水電費都是他在繳，為了不吵架表示之後會改進，「開冷氣真的很敗家嗎？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「不就價值觀問題而已」、「分手吧，如果連開個冷氣都要計較，往後相處應該也吵不完了」、「觀念不合，現在不逃以後還是離」、「價值觀不合，分，如果都是你繳錢他還看不過去要唸，更該分」、「你運氣超好！才同居一週就發現這種重大問題」、「連這點錢都在計較，婚後會很辛苦吧」、「請他搬到每天睡前開2小時冷氣的房間」。

關鍵字：同居糾紛冷氣網友分手

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