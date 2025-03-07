台積電宅慘了？ 　帥過頭點名4縣市「現在就賣」！

記者劉邠如／台北報導

台積電董事長魏哲家昨天(6日)在總統府記者會中，強調台積電在美國加碼投資1000億美元，並不會影響在台投資，還計劃在台灣新建11座生產線，引發市場關注，但房市似乎並未因此受惠，房地產投資達人帥過頭直言，過去熱門的台積電宅將受衝擊，他建議最好「現在就賣！」

▲房地產達人帥過頭認為，4縣市的台積電宅將受影響，要現在就賣。（圖／合成圖）

擴廠恐影響房市信心 「台積電宅」首當其衝

帥過頭表示，台積電在美國擴建的規模龐大，「總共要設六個廠，兩個封測廠，一個研發中心，再加上下游的協力廠商，台灣沒有那麼多的人才」，不可能支撐這樣的擴張。



▲總統賴清德(左)邀台積電董事長(右)魏哲家到總統府召開記者會，對外說明台積電赴美投資事宜。（圖／翻攝直播）

他認為，台積電美國擴廠將會影響到與其產業鏈密切相關的區域房價，特別是竹科、中科、南科周邊的「台積電宅」。帥過頭點名：「新竹、竹北、竹南、竹東這些區域，還有台中沙鹿、大雅，台南的歸仁、高雄的楠梓，這些直接受台積電影響的地方，我認為會受到衝擊。」

根據帥過頭的分析，這些地區過去因台積電帶動房價上漲，部分家庭甚至購置多間房產，但現在市場氛圍已經改變。「好比說新竹、竹北，原本一個台積電工程師家庭可能會買三四間房，但現在他們會開始不買，甚至慢慢放出來，我認為會有影響。」

市場信心動搖 房價恐修正兩至三成

對於房價是否會因為台積電的全球布局而出現修正，帥過頭預測：「我認為打個兩三成吧，跌三成我認為是合理的。」他指出，台灣半導體產業高度依賴技術人才，而台積電在美國設廠，其下游供應鏈也會陸續前往，所以影響不只是台積電本身，而是整個產業鏈的變動。

此外，帥過頭認為，市場信心對房價影響甚鉅，且台積電的擴廠計畫正好碰上去年9月開始的打房政策，使市場氣氛轉趨保守，「房地產最重要的是一個信心，我認為大家會調整腳步，甚至直接不買。」



▲帥過頭認為台積電宅房價將受衝擊。（圖／記者鄭毓齡攝）

投資人該如何應對？ 帥過頭：該賣就賣

面對市場變化，帥過頭建議：「現在就賣！」不過，他也提醒，投資人應該考量房地合一稅的影響，他指出：「如果是兩年內購入的房產，現在賣掉會被課45%的房地合一稅，滿五年後降為20%，所以應該規劃好出場時間。」

至於未來的房市投資方向，帥過頭建議：「以後不要再追逐台積電了，要回到台北、新北、桃園，或是關注高雄的亞洲新灣區。」

他進一步指出，高雄的發展潛力值得關注。「三年前政府投入上千億資金在亞洲新灣區，南部的投資人可以特別留意這個區域。至於北部的話，還是要回歸主要城市，因為這些地方的房價比較穩定。」

帥過頭：房市不會暴跌 慎選投資地點

儘管台積電擴廠影響台灣房市信心，但帥過頭認為，整體房市不至於出現暴跌，但「台積電宅會下跌，會反應比較快，其他建築物的影響沒那麼快。至於台北、新北、桃園、宜蘭、基隆，影響較小。」所以回歸北部主要城市或關注國家投資重點區域，才能避免風險。