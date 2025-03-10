公寓外觀老舊「為何不拉皮？」　一票點出問題：沒理由弄

▲如果公寓老舊，會想花錢拉皮嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

台北有些公寓的外牆明顯老舊，所以可能就會有住戶考慮「拉皮」，整理一下外觀。近日則有網友發文拋問，為什麼有很多台北人都不把自己住的公寓拉皮一下呢？拉皮之後，賣相不是比較好嗎？貼文曝光後，大票網友都點出問題。

有網友在Dcard上，以「台北人怎都不把自己公寓拉皮一下」為標題發文，提到有些公寓老舊，如果一戶出個100多萬拉皮一下，應該也不會有太重的負擔，而且若拉皮，賣相不是也比較好嗎？為什麼這麼多台北人都不把自家公寓拉皮一下呢？

貼文曝光後，一票網友直搖頭，「問題是整棟都不同產權人，誰要出錢？你說大家出，有些人又不住那，他為啥要出錢」、「怎麼拉？ 裡面搞不好好幾個連掏10萬出來都有問題了，還100萬」、「住戶大多沒那個百萬閒錢」、「精打細算的，沒人要出」、「很多人只是早年買了房子才住在北市，現在手上根本沒多少現金」。

也有網友回應，「沒有要賣房，幹嘛浪費錢？等都更啊」、「等都更啊，傻了才自己搞」、「住的人大概都覺得走進去就看不到了，懶得再花錢吧？而且不弄就能賣很貴了，更沒理由弄」、「等都更何必多花錢整修，反正台北租屋需求這麼高，都不整修的爛房也是會有人要租」。話題引發討論。