首選地段、衛浴設備　吳念庭自曝：鎖定北高雄看房中

▲近期房市買氣愈冷，再掀名人風潮，台鋼雄鷹隊吳念庭當建案一日店長，自曝想在高雄購屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中華隊闖進2026 WBC世界棒球經典賽，全民掀起一陣棒球旋風。近期房市買氣遇冷，新案開始找運動球星增加曝光度。有新案找來台鋼雄鷹隊吳念庭化身一日店長，吳念庭身為新北人，卻自曝鎖定北高開始找房，話題討論度超高。

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房市買氣欠佳，愈來愈多新案找代言人吸睛。興連城開發總經理周惠賓透露：「當前房市銷售率從過往100%完銷，下滑至7~8成，投資客普遍轉為觀望。近期棒球旋風獲全民關注，因此邀請台鋼雄鷹棒球選手吳念庭在預售案擔任一日店長。挾高話題性，當天就賣出2戶。」

吳念庭父親是前兄弟象球星吳復連，他雖來自新北，但對高雄有濃厚情感，且台鋼主場在高雄，吳念庭更透露近期已開始看房。

吳念庭說：「我在日本打球多年，回台後最不適應台灣的衛浴，有時沒有免治馬桶。看屋時，會比較重視衛浴的設備。另外，也希望居住的地點，能離球場近一點，所以首選會在北高雄一帶。」

▲台鋼雄鷹棒球選手吳念庭在預售案「白隅」擔任一日店長，挾高話題性，當天就賣出2戶。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄資料，目前「白隅」有30筆成交紀錄，成交單價則在39.6~47.9萬元間，均價為42.6萬元。

不只高雄，台南高鐵特區也有新案也看準運動員健康清新的形象，「和紘高鐵ONE 」找來華人籃球後衛首席李學林，掛出巨幅戶外形象廣告，吸引不少民眾目光助攻買氣。根據實登，該案均價32萬元，銷售已破百戶。

高雄市代銷公會理事謝宗澂指出，找來名人代言或合作的建案，多半該區新案競爭相當激烈，透過名人來加深品牌印象，並提升建案曝光度，買氣冷颼颼下，雖然難以直接成交，但也是建案吸引民眾來人，最直接的方式之一。

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