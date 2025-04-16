從淡水街頭藝人到擁3間房　香蕉買屋鎖財3心法

▲街頭藝人香蕉不到40歲在淡水買下3間房，成為多殼一族。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

淡水街頭藝人香蕉（本名王俊傑），以表演Beatbox而聞名，進一步踏入演藝圈，成為《寶島神很大》主持人。而他短短6年內在淡水買入3間房，讓許多網友豎起大拇指按讚。香蕉說，這麼多年來他拚命省、拚命賺，扛起一家經濟重擔，終於能對得起在天上的爸爸，也能給媽媽及老婆美好的未來。

「我原本覺得一輩子都沒能力買房子，因為當個街頭藝人連顧自己溫飽都很困難了；但現在卻有三間房，真是做夢都很難相信。」從淡水捷運站街頭藝人表演Beatbox（節奏口技，用人聲模仿敲擊樂）出發、現為《寶島神很大》主持人香蕉認真地說。

交通改善 看好淡水房價

2019年香蕉在淡水沙崙買下第一間房子自住，那年他32歲；由於在家中工作讓他很難專心，隔年他在住家附近大樓購入第二屋作為工作室。今年初看好淡江大橋即將通車，該橋的終點在沙崙，且沙崙的道路也為通車作準備已經拓寬，通車後有助舒緩淡水往八里、桃園航空城、北海岸的車流；加上淡北道路也已在施工，預計6年後完工，他認為交通改善後，淡水房價未來還有機會再上漲，所以又在工作室附近買下一間預售屋，「隨著工程進度，頭期款可以慢慢付，幫自己守財。」

▲香蕉說，作為工作室的第2房，因屋主急售而撿到便宜。



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