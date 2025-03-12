2025高雄地政局首標　仁武、楠梓住宅地受矚目

▲高雄2025年地政局首度舉辦土地標售，堪稱今年土地交易風向標。（圖／高雄市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄2025年地政局首度舉辦土地標售，堪稱今年土地交易風向標，相當受外界矚目，共有6標建地，合計總底價16.19億元，專家表示，北高多筆土地的底價、總價相對不高，又有台積電、仁武產業園區效應，預估將吸引建商趁機捧現金補庫存，脫標機會大。
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高雄地政局表示，高市府地政局Q1開發區土地標售，共計推出6標6筆建地，26日開標，合計總底價16億1905萬元。
最受建商矚目的只有2標，1標位於大學西路，屬高雄大學第一排，屬於高大特區，約1164坪的住3建地，底價每坪66.58萬元，總底價7.75億元。另1標位於仁武中正路，面積約1305坪住宅區土地，可規劃興建住宅大樓，每坪底價36.43萬元，總底價4.75億元。
|編號
|行政區
|段別
|地號
|面積 (㎡)
|使用分區
|單價 (元/㎡)
|單價 (元/坪)
|標售底價 (元)
|1
|三民
|新都段
|66
|57.80
|第4種住宅區
|187,000
|618,182
|1080萬8600
|2
|仁武
|鳥松段
|81
|4,314.63
|住宅區
|110,200
|364,298
|4億7547萬2226
|3
|仁武
|金鼎段仁大小段
|11
|1,846.00
|第2種住宅區
|150,400
|497,190
|2億7763萬8400
|4
|楠梓
|援中段一小段
|89
|3,848.27
|第2種住宅區
|201,400
|665,785
|7億7504萬1578
|5
|楠梓
|援中段二小段
|54
|706.67
|住宅區
|110,500
|365,289
|7808萬7035
|6
|林園
|港子埔段
|1825-55
|56.00
|住宅區
|35,900
|118,678
|201萬400
▲高雄市地政局第1季土地標售。資料來源：高雄市地政局。（ETtoday製表）
高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示，儘管政府持續推出打房政策，土地市場卻未見明顯降溫，頂多呈現房、地價緩漲，引來業界擔憂明年地價可能出現報復性反彈。
陸炤廷分析，趁著地價緩漲，不少中大型建商普遍採取「補貨」策略，積極儲備土地，此次標售北高多筆土地的底價、總價相對不高，又有台積電、仁武產業園區的半導體效應，預估將吸引不少建商搶標。
此外，央行在2021年祭出購地貸款最高5成限制，並要求建商需在18個月內動工興建，陸炤廷說：「現階段中大型建商積極捧現金購地，小型建商則因資金壓力被迫縮減規模，市場競爭格局開始2極分化。」
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