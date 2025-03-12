2025高雄地政局首標　仁武、楠梓住宅地受矚目

▲高雄2025年地政局首度舉辦土地標售，堪稱今年土地交易風向標。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2025年地政局首度舉辦土地標售，堪稱今年土地交易風向標，相當受外界矚目，共有6標建地，合計總底價16.19億元，專家表示，北高多筆土地的底價、總價相對不高，又有台積電、仁武產業園區效應，預估將吸引建商趁機捧現金補庫存，脫標機會大。

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高雄地政局表示，高市府地政局Q1開發區土地標售，共計推出6標6筆建地，26日開標，合計總底價16億1905萬元。

最受建商矚目的只有2標，1標位於大學西路，屬高雄大學第一排，屬於高大特區，約1164坪的住3建地，底價每坪66.58萬元，總底價7.75億元。另1標位於仁武中正路，面積約1305坪住宅區土地，可規劃興建住宅大樓，每坪底價36.43萬元，總底價4.75億元。

編號 行政區 段別 地號 面積 (㎡) 使用分區 單價 (元/㎡) 單價 (元/坪) 標售底價 (元) 1 三民 新都段 66 57.80 第4種住宅區 187,000 618,182 1080萬8600 2 仁武 鳥松段 81 4,314.63 住宅區 110,200 364,298 4億7547萬2226 3 仁武 金鼎段仁大小段 11 1,846.00 第2種住宅區 150,400 497,190 2億7763萬8400 4 楠梓 援中段一小段 89 3,848.27 第2種住宅區 201,400 665,785 7億7504萬1578 5 楠梓 援中段二小段 54 706.67 住宅區 110,500 365,289 7808萬7035 6 林園 港子埔段 1825-55 56.00 住宅區 35,900 118,678 201萬400

▲高雄市地政局第1季土地標售。資料來源：高雄市地政局。（ETtoday製表）

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示，儘管政府持續推出打房政策，土地市場卻未見明顯降溫，頂多呈現房、地價緩漲，引來業界擔憂明年地價可能出現報復性反彈。

陸炤廷分析，趁著地價緩漲，不少中大型建商普遍採取「補貨」策略，積極儲備土地，此次標售北高多筆土地的底價、總價相對不高，又有台積電、仁武產業園區的半導體效應，預估將吸引不少建商搶標。

此外，央行在2021年祭出購地貸款最高5成限制，並要求建商需在18個月內動工興建，陸炤廷說：「現階段中大型建商積極捧現金購地，小型建商則因資金壓力被迫縮減規模，市場競爭格局開始2極分化。」

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