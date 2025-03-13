「中鋼供應鏈」卡位南高雄　1億買下中醫診所店面

▲「凱璿中醫診所」2019年成立，有不少老顧客，去年10月轉手，帶租約以總價1億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於高雄民生路林蔭大道的「凱璿中醫診所」2019年成立，有不少老顧客，去年10月轉手，帶租約以總價1億元售出，據了解，新買家是中鋼供應鏈竝辰企業，換算投報率也有2.4%。

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據實價登錄揭露，位於高雄新興區民生路上的「凱璿中醫診所」整棟店面，去年10月出現1億元交易，地坪79.6坪、建坪122.1坪，為地上2樓透天，屋齡6年，並備註「含租約」。

▲民生路為知名林蔭大道，周邊生活機能相當成熟。（圖／記者張雅雲攝）

「凱璿中醫診所」為連鎖中醫診所，在高雄頗負盛名，共有2家，包括內科調理、針灸等項目，買家則是1997年成立的竝辰企業，位於屏東新園，是專門的鋼構廠，也是中鋼供應鏈之一。在地人透露，凱璿中醫採售後回租仍持續經營。

而當初銷售資料指出，該店開價1.28億元，月租金20萬元，可穩穩收租，租約可簽約長達10年以上，換算下來年投報率約2.4%。

永慶不動產高雄中山凱璿加盟店長曾昭文分析，該區屬於南高蛋黃區，民生路為知名林蔭大道，周邊生活機能相當成熟，區域大樓多為屋齡20~30年，單價落在28~35萬元，舊透天以屋齡30~50年為主，若先不計建物價值，地價單坪行情約120~150萬元。

凱璿中醫診所 位置 新興區民生路 坪數 地坪79.6坪、建坪122.1坪 屋齡 6年 成交價 1億 租金 20萬 買家 竝辰企業

▲凱璿中醫診所出售。（ETtoday製表）

曾昭文說：「近期高總價店面大多超過4000萬元，受信用管制影響，買氣也受影響，連帶置產型買家也觀望，一般若投報率2~2.5%，較易吸引有意願的買家出手。」

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，買家具備鋼構背景，南高雄近年來因亞洲新灣區的發展與政策利多，吸引多家知名大廠評估設點，除了輝達、半導體設計公司AMD、鴻海進駐外，不少產業鏈也積極評估在南高雄設立據點。

新買家也可能是看中其原本的店面規劃，除了可繼續收租外，也能改做品牌形象館、辦公室等用途。



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