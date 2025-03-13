亞灣金雞母房東「只租不賣」　仲介：買家備簡報搶購

▲南高在輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD等國際大廠相繼宣布在亞灣設立研發中心、企業總部後，也帶旺周邊店面行情。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南高在輝達（NVIDIA）、鴻海、AMD等國際大廠相繼宣布在亞灣設立研發中心、企業總部後，也帶旺周邊店面行情。專家透露，該區店面相當惜售，大樓1樓店面租金行情單坪約2000~2500元，還有買家為入手店面，願意先向只租不售的建商做購買簡報。

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南高雄近年來因亞洲新灣區的發展與政策利多，除輝達、AMD、鴻海外，有不少上下游產業鏈進駐，加上又規劃台北以外的首座金融科技創新園區的「高雄金融科技創新園區」，吸引綠色金融業者搶卡位，大型店面一店難求。

該區推案以豪宅為主，例如「國城定潮」、「大船入港」、「遠雄THE ONE」等豪宅案，單價已有明顯提升，成交價基本都有5字頭，區域最高價已達65萬元。

▲亞灣近5年大樓1樓店面，僅「賦格」1樓以1億215萬元成交，13日舉行德瑞克衛浴旗艦店開幕。（圖／記者張雅雲攝）

由於該區有相當多具有財力的屋主，店面相當惜售，部分豪宅的1樓店面也只租不售，有在地建商透露，為篩選進駐的承租方，1樓店面先以出租為主，甚至出現有意入手的買家，為買店面，主動向建商提出願意先進行購買意願簡報。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹指出，以往亞灣豪宅多規劃零店面，近5年大樓1樓店面，根據實登，僅「賦格」1樓店面2022年以1億215萬元成交，坪數194.8坪，單價55.6萬元，目前為「德瑞克衛浴」旗艦店。

劉沛緹透露，建商把1樓店面視為好資產，當成收租金雞母，除可自行篩選進駐的承租方外，也擔憂一旦店面賣掉後，有不能控制的買家進駐，還會影響樓上的豪宅房價。

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