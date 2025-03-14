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台積電進駐「地主也瘋狂」　太保千坪地持有1年暴賺1.1億

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台積電在嘉科設廠引起全台對嘉義房市的關注，連太保地價都應聲猛漲。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在嘉科設廠引起全台對嘉義房市的關注，連太保地價都應聲猛漲，根據實登，太保有千坪地1月以2.6億元成交，原地主持有1年多獲利1.19億元。專家表示，該地具自辦重劃利多，才有如此大價差。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

根據實登，該筆交易位於嘉義縣太保市，鄰近高鐵嘉義站，附近就是嘉義縣棒壘球園區，1月出現成交，坪數合計1874.6坪，一共包含6筆土地，成交價為2億6211萬元。據了解，新買家為黃姓自然人。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據實登，太保有千坪地1月以2.6億元成交。（圖／翻攝自實價登錄）

而前一手地主均為同一位何姓自然人，當初分為2筆交易取得，其中1筆交易為2023年12月成交，共包含4筆土地，地坪合計1215坪，總價9113萬元；另1筆交易為2023年12月取得，包含2筆土地，合計659.45坪，總價5100萬元，等於原地主持有短短1年多，轉手一共獲利1億1998萬元。

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，台積電進駐的嘉義科學園區位於太保，包括華泰名品城也預定2026年完成第1期工程，重劃區周邊建設持續動工，地主開始推動自辦重劃。

取得時間 地號 成交價 (萬) 換算單價 (萬)
2023/12/20 崙子頂段崙頂小段437 9113 7
2023/12/20 崙子頂段崙頂小段437-1 - -
2023/12/20 崙子頂段崙頂小段452 - -
2023/12/20 崙子頂段崙頂小段452-1 - -
2023/12/23 崙子頂段崙頂小段353 5100 7.7
2023/12/23 崙子頂段崙頂小段461-2 - -
2025/1/16 崙子頂段崙頂小段461-2等6筆地號 2億6211 14

▲今年該筆交易共含6筆土地，1月以2.6億元成交，獲利破億。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

該筆交易土地位於太保第二開發區，根據自辦重劃計畫書表示，將做為產業發展的支援腹地，提供必要住宅生活空間，更可串聯縣治特區、高鐵特區，實現都市計畫願景。

吳昶紳表示，目前該區土地多數處於等待自辦重劃階段，前幾年投資者購入土地主要為「卡位」，因此之前土地交易市場相當熱絡，隨著審核進度推進，地價也逐漸飆高，多期待重劃後價值提升。

該區已幾乎無農業使用，土地多呈「發草」狀態，等待內政部審核通過下一階段規劃及進行公共工程施工。

東森房屋嘉義太保加盟店店長葉彥廷表示，太保新推案每坪3字頭起跳，但區段供給有限大多快速完銷，屋齡10年內大樓，單價25-30萬元，未來若有新案可提供，預計銷售速度也不差。

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關鍵字：地價台積電嘉義房市太保自辦重劃

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