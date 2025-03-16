三重百萬、蘆洲8字頭　代銷：首購族擠向1區「三蘆客占6成」

▲三蘆房價衝，不少首購族外溢，跑到鄰近的五股洲子洋買房。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三蘆房價衝，頻頻成為地產新聞焦點，不少首購族外溢，跑到鄰近的五股洲子洋買房。代銷觀察，五股搭公車5站就到蘆洲捷運站，買盤有4成來自蘆洲，若再加上三重則高達6成，目前洲子洋新案均價逼近6字頭。

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三蘆地區新案價格衝，三重「潤泰CITY PARK」成交單價破百萬，蘆洲則有「金世金典」、「新樸王樣」等案站上8字頭，都躍上地產新聞版面，而高房價的環境下，外溢效應也越來越明顯，緊鄰三蘆的五股洲子洋重劃區受關注。

家河廣告協理王惠玲表示：「五股搭公車5站就可抵達蘆洲捷運站，車程僅7分鐘左右，在蘆洲新案供給稀少、房價8字頭的環境下，許多首購族外溢到五股購屋，觀察洲子洋買盤有高達4成比例來自蘆洲，加上三重則來到6成。」

王惠玲指出，目前五股洲子洋實登價5字頭、逼近6字頭，在區域比價效應、便捷的交通、區內開發成熟之下，洲子洋新案確實有6字頭條件，像是最新公開銷售的「星波畔」每坪開價就在60~65萬元。

▲五股洲子洋近年價格呈現明顯上升趨勢。（圖／記者項瀚攝）

據《樂居網》統計，五股洲子洋近年價格呈現明顯上升趨勢，從2023年開始站上4字頭，2024年每坪均價來到50萬元，2025年目前為止則為56萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，五股洲子洋以小宅案為主，重劃區有茂德、九揚的新案，吸引市場的特性包括有近輕軌，或是鄰舊市區享生活機能，也有強調公園，或是建商品牌，還打出送家電訴求，有一定績效。

至於目前的價位上，陳炳辰指出，該區新案均價每坪5字頭，可吸引生活地帶在三重、蘆洲、新莊、泰山等地的首購、預算比價效益的族群，也會因為快速道路、輕軌機能再引起相關區域客群的注意，又已有揭露貼近6字頭，後續更上一層樓應不是問題，開價更早就多有新案來到6字頭，應會是後續價格走向。

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