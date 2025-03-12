中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

▲近年中科發展突飛猛進，周圍房市也成為熱議話題。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

近年中科發展突飛猛進，周圍房市也成為熱議話題。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產達人秀》森林、Yoga，他倆分析了目前中科周圍的市場現況，並點出台中在地人、外來的中科上班族在買房心態上有什麼樣的差異。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析中科周邊房市現況。

近10年來，中科就業人口增加1.2倍，台積電擴廠的中科二期園區擴建也有眉目，帶動周邊房市熱潮。Yoga表示：「從地理位置來看，中科周圍包括西屯、大雅，龍井、北屯、后里等等，但對於台中在地人、中科外來人口來說，買房心態以及地點的選擇上，普遍會有差異。」

Yoga進一步表示：「台中在地人的想法比較根深蒂固，喜歡待在屯區，比較不會跨區買房，而對於一些外來的中科上班族來說，住哪都沒差，因此中科周圍的『非屯區』區域，例如大雅、龍井、潭子、沙鹿、神岡等等，有約6~7成比例都是外來的中科上班族，價格也相對屯區親民。」

▲Yoga表示，台中在地人的想法比較根深蒂固，喜歡待在屯區，比較不會跨區買房。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

森林表示，大雅區的中科買盤比例高，雖然該區目前比較沒有特別的新案推出，但生活圈自成一格，環境佳，離中科又很近，目前房價行情在5字頭。

此外，沙鹿在特5號快速道路開通後，縮短與中科的通勤時間，約15分鐘即可抵達，也頗為熱門，新案行情坐5望6。至於龍井，該區價差大，3~5字頭、甚至逼近6字頭就有。

森林說：「台中人買房，非常重視建商品牌，也因此會有明顯價差。」Yoga補充：「台中人講自己買哪裡，常常不是地段，而是講建商的名字，尤其品牌建商龍寶、雙橡園、寶輝等等。」

談到房價漲幅，森林表示，近1年還是持續明顯上漲，在西屯外環的某建案，去年廣告是絕版單價48萬元，今年卻已改成最後58萬元。他說：「據當地房仲說法，中科人發了獎金之後，真的會有一波明顯的買房熱潮。」

給想在中科周圍買房的人，什麼建議？森林表示，交通是一大重點，建議選擇距離中科車程15分鐘內的地區，另外也可以跟著重大建設、捷運站點走，也能增加一定的保值性。

▲森林建議想在中科周圍買房的人，車程最好抓在15分鐘內。（圖／記者陳筱惠攝）