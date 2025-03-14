斗大「售」字吸睛！嘉義燒臘老店熄燈　房東同進退賣店面

▲「強記燒臘」位於嘉義市上海路，開店長達25年，近日突在店面掛出大面的「售」字廣告，並無預警透露「我們要退休了」。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義人哭哭！「強記燒臘」位於嘉義市上海路，開店長達25年，近日突在店面掛出大面的「售」字廣告，並無預警透露「我們要退休了、技術轉移」，之後即將熄燈，不少老顧客都相當惋惜。在地透露，該店目前開出3200萬元出售。

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「強記燒臘」位於嘉義市上海路，開店已25年，是當地老字號便當店，脆皮燒肉和蜜汁雞腿飯更是擄獲無數老饕的心，沒想到近日店面外觀突然掛上斗大的紅色「售」字廣告，老闆無預警宣布「我們要退休了，技術轉移」，消息一出，震驚在地人與老顧客。店家透露，等庫存食材使用完畢就熄燈。

有網友在臉書粉專《綠豆嘉義人》發文表示，「感謝25年來對強記燒臘支持的您們，我們要退休了」，並表示「我們要退休了、技術轉移」。PO文一出不少老顧客相當不捨，紛紛留言表示，「嘉義吃不到脆皮燒肉了」、「蜜汁雞腿飯是最愛！！太難過了」、「好吃的店又少一家了」、「祝福老闆能過好退休日子」。

▲嘉義市生活機能便利，生活圈以在地人消費為主。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，屋主目前開出3200萬元出售，預估整棟租金約5~7萬元。根據實登，該店地坪37.8坪、建坪87坪，為地上4樓透天店面，2013年曾有1900萬元的成交紀錄。

住商不動產嘉義中山加盟店店長郭憲彰表示，該店位於嘉義市西區的興嘉商圈，距離台鐵嘉義站、高鐵嘉義站及國道一號都不遠，周邊生活機能完整，是以在地人為主的商圈。

該區房市以中古屋交易為主，新推案相對較少，多以屋齡20~30年的透天為主，地價落在50~60萬元，郭憲彰說：「至於三角窗店面因廣告效益強，屬於特殊產品成交價會更高，新推案不多，目前西區成交價落在3~4字頭。」

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