2024房仲菁英表揚大會盛大舉行　AI科技助攻迎戰2025房市新局

▲左起為副總會長賴明義、榮譽總會長黃烱發、董事長蔡高明、新任總會長馮石山。

圖、文／東森房屋提供

東森房屋於3月14日舉辦「榮耀聖殿 王者加冕」菁英表揚大會」，全台頂尖房仲菁英齊聚一堂，共享榮耀時刻。東森房屋蔡高明董事長亦親自出席，為本年度表現卓越的房仲夥伴頒發專屬榮耀獎項，肯定菁英們的努力與成就。

2024房市挑戰與機遇並存 AI科技成關鍵利器

2024年房市面臨諸多變數，全球經濟環境影響購屋信心，政府政策持續調控，但剛性需求穩定支撐市場，加上部分區域仍有自住與置產需求，房市表現穩健。面對市場波動，東森房屋積極導入AI科技，提升精準行銷與交易效率，協助第一線同仁在競爭激烈的環境中脫穎而出。今年，東森房屋共誕生了10位千萬級經紀人及611位百萬級經紀人，其中更有多位房仲精英連續多年蟬聯獎項，展現強勁實力。本次大會特別頒發年度仲介菁英獎、卓越團隊獎、最佳秘書獎、仲介新星獎等多項殊榮，現場掌聲不斷，氣氛熱烈。

▲東森房屋2024房仲菁英－仟萬經紀人。

AI科技引領變革 智慧仲介成市場主流

在數位轉型的浪潮下，東森房屋積極導入AI與大數據分析技術，開發優化在行動智慧裝置的東屋小秘書，幫助經紀人更有效率地媒合買賣雙方。透過AI精準分析市場趨勢，同仁作業效率提升30%，房仲夥伴能夠提供更專業的房市建議，同步提升客戶滿意度。此外也讓購屋流程更加流暢。蔡高明董事長表示：「我們相信，科技將會改變房仲業的運作模式，讓經紀人更專業、更高效地服務客戶。東森房屋將持續科技創新，為夥伴提供更好的支援，迎接房市新時代。」

展望2025 穩健佈局迎接新市場機會

蔡高明董事長說，2025年市場需求依舊存在，特別是首購族與置產客的動向將成為關鍵觀察指標。東森房屋將秉持以科技賦能、專業服務，為客戶與經紀人創造更多價值，持續深化AI應用，大數據市場分析等技術，推動房仲數位化轉型，提升服務品質，並積極開拓新市場，以AI科技助攻，迎接2025房市新局，為經紀人打造更多成交機會。