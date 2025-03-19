「別再追台積宅」！他點名7區房價下修：工程師不會買3、4間了

▲台積電（2330）將砸3.3兆投資美國。（圖／達志影像／美聯社）

文／林依榕／今周刊

台積電（2330）日前宣布砸下3.3兆投資美國，而台灣部分，高雄廠已掛牌運作，超過千名員工已陸續進駐，連帶台積電的房市概念區再度成為外界關注焦點。

不過台積電員工心裡究竟是如何盤算？有人寧可通勤40分鐘也不願在周遭買房，引發網友們熱烈討論；知名房產投資客更進一步分析原因，認為投資人現在不應該再追逐「台積宅」，因為這些房市區在近期會受衝擊。

打破高薪優先買房印象 台積電年輕一輩賺到錢先買車？

一名網友在PTT上發文指出，自己身邊有熟人目前在台積電楠梓廠上班，住家和廠區的距離大約騎車通勤要花上40分鐘，而該名朋友並沒有買房的打算，反而賺到錢選擇先買進口車來開，讓他感嘆「果然年輕人就是年輕人，賺到錢了第一件事都是去買車」。

年輕一輩的價值觀和房市現況也因此篇PO文成為了討論焦點，部分網友認為，如果騎車需要花40分鐘通勤，當然是先買車，何況不優先考慮買房，很有可能就是錢還不夠，「車貸繳清後就會開始懷疑要不要all in買房了」。

也有人認為，目前台灣的房市處於高點，衝動進場不是一件好事，「買房難達標，加上現在房價貴，觀望看看」、「不太意外，現在那麼貴怎麼買得下去」，指出如果房市稍稍下滑，或許晚2年再買，說不定連當初買車的錢都省了回來。

7區台積宅別再追 知名房產投資客：房價不會暴跌但建議賣

知名房產投資客「帥過頭」認為，台積電不只一個廠區擁有超過千名員工，下游協力廠商好幾倍的工作機會，如此計算的話，員工人數也就是更多倍，這也是為什麼台積電所到之處房市應聲起飛主因。

但他表示，台積電宣布赴美投資3.3兆，一定會從台灣挖人才過去美國，下游廠商也會要跟著過去，「所拉走的人一定比想像還要多」；屆時台積房市區勢必受衝擊，房價一定會下跌。

「帥過頭」表示房市投資靠的就是信心，雖然人才外移會分成好幾年過去，但是信心一旦動搖，過去一個台積電家庭會買3、4間，現在不會再買了，房價必然會出現鬆動。

雖然台積電董事長魏哲家在記者會上強調，台積電在台投資不會改變，但那些因為台積電而上漲的房市題材都已反應完了，現在能反應就只有下跌。

他進一步點名「台積宅」7區，像是新竹、竹北、台中沙鹿、大雅，台南歸仁、永康，以及高雄楠梓等地，這些和台積電密切相關的地區，房價都會逐步下修。

建議投資人如果能夠賣「現在就賣」，他表示自己也已經決定要把手上的相關房產賣掉了，而如果投資人擔心賣房會被房地合一稅重稅綁住，那就再等一下，「台灣錢很多，房價不會暴跌」。

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