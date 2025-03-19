台南情侶回憶掰掰！安平知名摩鐵2.4億成交　官網、訂房全沒了

▲安平區的「愛丁堡汽車旅館」屋齡36年，今年初以2.4億元轉手 。（圖／翻攝自Google maps）

記者陳致平／綜合報導

台南情侶回憶再減一！位在台南市安平鬧區永華五街上「愛丁堡汽車旅館」已在今年1月以總價2.4億元成交，目前搜尋進入愛丁堡汽旅的官方網站顯示「錯誤 404」訊息、各大訂房網站也顯示「這間住宿目前於本站未開放訂房」、記者實際撥打訂房電話也無法接通。

根據內政部實價最新揭露，安平區的「愛丁堡汽車旅館」屋齡36年，位在蛋黃區永華商圈，今年1月6日以總價約2.4億元成交，該旅館建坪一共551.34坪，佔地481坪屬於住五用地，換算每坪地價約55.7萬元，全館格局為26房1廳23衛，該筆建物價格為745萬，土地總價為2.33億元，目前買方用途未明，未來可能轉型為住宅或其他商業用途。

愛丁堡汽車旅館在地經營多年，因房價相對便宜，不定期會推出相關優惠，設施也算齊全，地點上也非常便利，值得一提的還有專人送早餐到房的服務，因此受到不少民眾喜愛。

▲國泰建設以9.2億買下激點MOTEL。（圖／記者張雅雲攝）



除此之外，近來台南摩鐵與商旅市場交易熱絡，多筆重磅交易陸續敲定。例如，國泰建設以9.2億元購入「激點情境旅館G Motel」，該地坪約1025坪，換算每坪土地單價約89.7萬元；此外，中西區中華西路二段的「湖水岸汽車旅館」則以總價8.7億元轉手，由三地開發接手，每坪土地單價約56.9萬元。

觀察這些高價成交的汽車旅館，皆位於精華地段，且具備商用價值與危老重建潛力。它們不僅擁有大面積土地，產權單純，適合投資人活化資產、自用或收租，更能一次整合市區珍稀土地，使汽車旅館在不動產市場中更具黃金價值。