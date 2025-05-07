不婚不生男想買「13坪2房小屋」！一票喊可以：看房1條件很重要

▲原PO想買一間能力能負擔的小房。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

很多人的人生清單上都有「買房」，不過購屋前，也要衡量自身經濟能力，一名男網友表示，自稱「不婚不生」，想買一間13坪的兩房房屋，認為這樣的空間足夠應付目前的生活需求，也可以負擔，若未來有另一半，也可以「小房換大房」。對此，網友建議「地點一定要優先考慮」

有網友在Dcard發文，「大家能接受小坪數嗎？」通常大家都希望房子坪數越大越好，但同時也會反映到價格上，他認為，買一間2房的13坪房子就夠用了，「以不婚不生的情況下，是可以滿足我的生活」。

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他也拋出疑問，以現在的經濟狀況，先購入小坪數的住宅，未來若有其他變化，再考慮轉售換大房。「如果各位目前能力允許，是否會先購入，還是在等存多一點錢再去買？」

貼文曝光，網友認為地點很重要，「先求有 ~ 預算地點都OK的話，不婚不生的情況下13坪應該也很舒服了」、「不要買鄉下又小坪數的房子，除非你一輩子不換屋」、「應該是看位置，你的地點不好 就只能自住」、「地點如果不錯，可以先接受13坪，先卡位，之後慢慢有能力+原本房子有漲的話，就可以小換大了」。

也有過來人分享心得，「實坪約15，兩個人住ok」、「如果是小坪數，但開放式空間比較能接受」、「我買實際坪數10.4坪，兩個人住加兩隻貓，剛剛好」、「不婚不生住12-15坪很夠了」、「看格局，我自己住15坪很夠用，女友偶爾來住，一間房就是當倉庫放雜物，感覺多一個小孩也還OK」、「兩房16坪路過，兩個人緊繃」、「男友家室內約20坪，我覺得很小，兩個人很擠，希望有能力可以換大一點的」。