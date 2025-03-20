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信義至善獎助學金25周年　邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神

圖、文／信義房屋提供

信義房屋志工團3月19日前往南投信義鄉，舉辦「信義至善獎助學金」25周年頒獎典禮，由信義企業集團創辦人夫人周王美文率隊出席，除了親送獎學金與禮品給210位信義鄉國中與國小優秀學生，更邀請信義鄉出身的拳擊國手甘家葳擔任神秘嘉賓，不僅現場示範拳擊教學，致贈親筆簽名拳擊手套外，更分享自身逐夢經驗，向學弟妹們傳遞不屈不撓的拚搏精神，鼓勵他們無論面對何種困難，都要勇敢追求自己的夢想。

信義至善獎助學金25周年 邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋志工團3月19日前往南投信義鄉，舉辦「信義至善獎助學金」25周年頒獎典禮，由信義企業集團創辦人夫人周王美文率隊出席，親送獎學金與禮品給210位信義鄉國中與國小優秀學生。

民國89年，為了幫助南投信義鄉的學童克服921大地震帶來的困境，信義房屋與信義文化基金會攜手設立了「信義至善獎助學金」，支持信義鄉的國中和國小學童完成學業，25年來，已累計投入超過1300萬元，共有6978名學子受惠。

今年適逢「信義至善獎助學金」設立第25年，信義房屋特別邀請曾是信義至善獎助學金受獎學生的拳擊國手甘家葳擔任頒獎人，典禮上甘家葳和現場的學生分享了自己如何從信義鄉出發站上國際舞台的故事，也感謝當年就讀同富國中時，信義至善獎助學金給予他的支持。

信義至善獎助學金25周年 邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神（圖／信義房屋提供）

▲「信義至善獎助學金」25周年頒獎典禮，邀請信義鄉出身的拳擊國手甘家葳現場示範拳擊教學。

甘家葳表示，「從信義鄉出發，我走上了拳擊這條路，一路上經歷無數挑戰與挫折，但家鄉給予我的不服輸精神以及一路上的貴人相助，讓我能堅持到底。今天，我想把這份信念傳遞給學弟妹們，不論現在遇到什麼困難，請相信自己，不要放棄追夢的勇氣！」

信義至善獎助學金25周年 邀拳擊國手甘家葳回鄉傳承拚搏精神（圖／信義房屋提供）

▲拳擊國手甘家葳來自信義鄉，他鼓勵學弟妹勇敢追夢。

信義文化基金會執行長楊政學表示自2000年發起這個獎助計畫，便深知教育對於改變一個人命運的重要性，對偏鄉學子而言，這份支持更顯珍貴。信義不僅為學子提供求學上的支持，更祝福他們能夠像甘家葳一樣，在逆境中向光而行，成為一個發光體，點亮自己更照亮他人，讓這個世界可以越來越美好。

典禮最後，由信義國中田紹舶同學代表所有獲獎學生發表感言，他感謝信義房屋創辦人同時也是獎學金計畫發起人的周俊吉爺爺與所有信義房屋的叔叔阿姨們，來到信義鄉傳遞這份溫暖支持。由於信義鄉許多部落長期處於經濟及文化不利的情況，加上近幾年多次天災使得許多原本就不富裕的家庭雪上加霜。信義至善獎助學金的支持，減輕了家長的負擔，讓他們能夠專心學習，不必擔心生活上的困難。

他將以感恩的心態，更加努力學習。他強調，未來若自己能在社會上取得成就，絕不會忘記這份幫助，並會秉持飲水思源的精神，回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

關鍵字：信義房屋信義至善獎助學金甘家葳

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