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信義人回到信義鄉　為偏鄉學子貢獻心力

信義房屋,信義至善獎助學金,甘家葳（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋連續支持「信義至善獎助學金」25周年，信義志工團也每年親送獎學金與禮品給逾200名信義鄉國中小優秀學生。

圖、文／信義房屋提供

信義房屋以信義文化基金會所設立的「信義至善獎助學金」，今年適逢25年，信義企業集團創辦人夫人周王美文特別率領信義房屋公益事業推動組、信義君子共榮會、信義集賢會、信義菁英會、秘書菁英會共70人所組成的信義志工團共同至南投信義鄉親送獎學金與禮品給逾200名信義鄉國中小優秀學生，鼓勵孩子努力學習、追求夢想，傳達「加油喔，我們期待你長大」的祝福。

3月19日是「信義至善獎助學金」頒獎典禮，特別邀請信義鄉出身的拳擊國手甘家葳擔任神秘嘉賓，而他也曾接受過信義至善獎助學金的贊助，藉由這場頒獎典禮回鄉鼓勵學弟妹要勇敢逐夢，面對挫折，堅持信念的勇氣，往夢想邁進。

參與此次頒獎典禮的信義房屋市府店店長蘇詠嫻表示，常聽到信義房屋協助信義鄉的作為，卻沒有親自來訪。24年前的3月19日是她的到職日，今年的3月19日能親自參與這場頒獎典禮，協助發送獎狀和禮品，同時看到曾受獎的甘家葳，持續正向成長，非常感動，也對自己的信義生涯有很大的紀念意義。

蘇詠嫻表示，一個企業可以堅持25年，看似不起眼，實際上對偏鄉小孩的有很強烈的鼓勵作用，許多志工會先看獎狀了解是哪一個孩子領獎，跟他聊聊、拍照，並且鼓勵受獎學生「加油喔，我們期待你長大」，讓他們知道社會上有許多人關心他們，同時也期待他們有所表現、有所成就。

信義房屋林口站前店專案經理、秘書菁英會會長陳容雪表示，信義房屋不僅是幫助偏鄉教育，持續做對的事，並號召公司的同仁一起成就這份關懷，了解這份感動跟信念後，也希望未來在力有所及的情況下讓善的循環持續；菁英會會長蔡翠燁表示，信義房屋每年都有志工假，她每年會將工作事務排開，搶先報名志工活動，走出北部，每次收穫都滿多，也幫自己心靈充電。

信義房屋河堤店店長、信義集賢會會長何柏勲特地從高雄北上參與，他表示，看到「信義至善獎助學金」持續25年深受感動，也希望能發揮一己之力。到職10年來，持續為社會提供付出，為商圈提供服務，例如：他連續四年為河堤國小協辦運動會，商圈民眾都會感覺到善意，每次擔任志工，在商圈服務，努力付出，商圈民眾都感覺到善意，也有感信義房屋的房仲跟一般的仲介業不一樣。

信義房屋松江民生店專案經理、信義君子共榮會會長羅新宇表示，信義人希望讓社會因為有信義更好，得知要當頒獎志工，他特別在前一天就慢慢開車過來，先感受信義鄉的環境與人文，同時也理解到孩子在這裡學習的不易與艱難。雖然擔任信義至善獎助學金頒獎典禮的志工與房仲本業不必然相關，但跟信義理念「為客戶完成買賣服務大小事外，希望每個人都有安居樂業的地方」有很大的關係，回去後也會跟同仁一起分享感動。
 

關鍵字：信義房屋信義至善獎助學金甘家葳

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