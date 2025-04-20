不是投資！買房自住「要考慮入手時機嗎」　內行給答案

▲如果買房是為了自住，有需要考慮時機點嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人買房是為了投資，也有人就是買來自住而已。近日有網友發文表示，如果是要投資房地產，要考量的面向當然很多，但如果是自住的話，則會更個人面一點，而以自住來說，是不是任何時機都可以入手呢？對此，信義房屋專家認為，其實還是可以考慮時機點，但是每個人的需求不同，所以狀況不同，答案也不一樣。

有網友在PTT的home-sale板上，以「自住買房不用考慮時機」為標題發文，提到如果想投資房地產，可能就要考量地段、增值性、發展前景、附近的建設、交通等等，大方向還是以能否獲利為主。

接著原PO說，自住要考量的點看似相同，但還是更偏向個人面，像是地段通常是考量到周遭機能，學區部分則是為了孩子著想，至於交通，就是看通勤成本等等。如果買房是為了自住，他便想知道，是否任何時機都可以？只要買得起就能入手？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果買預售的話確實不用考慮時機，成屋就很難說」、「剛需就買啊」、「有實際的居住成本跟需求就買」、「自住時間拉很長是不用太擔心啦」、「考慮啥？直接買啊，都說剛需了」、「剛需自用真要說時機，反而是要挑冷盤的時候，因為你要買的是自己適合住的房子，而不是明天還會漲的房子」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實還是可以考慮入手時間點，就像是「買麵包會等到特價買」。但他也指出，每個人的需求不同，有些人可以等，那就可以看時機；有的人當下有需要，當然就直接買了，所以不同狀況也就有不同的答案。