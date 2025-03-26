央行緊縮房市寒冬？　中山區60億都更案逆勢開賣

詹宜軒／台北報導

台北市特別針對屋齡超過30年的建築，提出「都更八箭」政策，以加速城市更新步伐。去年全台核定的都市更新案件中，台北市就占37件，累計歷年已達1029件。市府大力推動防災型都更及海砂屋重建專案，使得危老案件數量大幅成長，去年總案量接近百件，總銷售金額約2600億元。

在這波都更熱潮中，中山區因其優越的商業機能和交通條件，成為都市更新的重點區域。多家大型開發商及壽險公司相繼投入，包括大同大樓重建案、新光南東大樓、國泰建設大樓等。《591房屋交易網》新聞公關課主任畢務潔分析，中山區的都更危老案件數量，在全市各行政區中占比最高，約是整體市場的2成。

▲「宏築臻玥」總銷60億元，規劃36~55坪住宅，每坪開價150~160萬元。（圖／記者詹宜軒攝）

其中，由宏築建設推動的「宏築臻玥」是今年中山區的指標案，總案量達60億元。該基地鄰近建國北路，周邊商業機能發達。更新後的街廓擁有綠化空間，降低高架道路對環境的影響。

宏築建設董事長張嘉慶表示，都市更新要成功，必須「拿出誠意跟地主談」，並讓地主了解「未來的價值、現在實現」的優勢。該案為純住宅規劃，採用全坡道平面車位設計，由英國G.A Design團隊操刀公設，並預計取得黃金級綠建築標章。主要規劃36~55坪住宅，每坪開價150~160萬元。

海悅廣告總經理王俊傑分析，央行雖未祭出第八波措施，但持續管控放款、嚴格金檢，未來政策何時鬆綁，需視整體經濟環境而定。他期許央行可先放寬想買第二屋或換屋的群眾。王俊傑透露，去年7月接下「宏築臻玥」後，市況在9月風雲變色，開價經過一番思慮，「房市不能過熱，市場修正很正常。據我所知，很多建商也選擇休息，靜觀其變。」

隨著都市更新政策持續推進，台北市各區域的開發能量將進一步釋放。未來，市政府與民間企業的合作將成為推動都市更新的重要力量，如何在發展與居住品質之間取得平衡，將是各界關注的焦點。

▼「宏築臻玥」公開記者會，右三為宏築建設董事長張嘉慶、右四為海悅廣告總經理王俊傑。（圖／記者詹宜軒攝）