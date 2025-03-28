房屋適用自住稅率須設籍「遭批變相懲罰」　財部：比照地價稅作法

▲囤房稅2.0打房遭批變相懲罰？財政部發聲明澄清。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

針對近日報導指出囤房稅2.0要求自住房屋需辦理戶籍登記，才能享有優惠稅率，遭批評為變相懲罰民眾的說法，財政部於27日作出回應。財政部表示，新增的房屋稅設籍規定，是參照地價稅的作法。

財政部發聲明表示，某報載，囤房稅2.0要求自住房屋適用優惠稅率1.2%（單一自住優惠稅率為1%），以房屋所有人、配偶或直系親屬於該房屋設立戶籍為要件，是變相懲罰某些民眾。

財政部澄清如下：

113年7月1日施行的房屋稅差別稅率2.0新制（俗稱囤房稅2.0），透過全國歸戶及調整稅率，加重多屋族未作有效使用的空(閒)置房屋稅負（法定稅率2%至4.8%），同時為鼓勵多屋族將空（閒）置房屋釋出至租賃市場，特針對出租申報租賃所得達當地一般租金標準的住家用房屋，調降房屋稅稅率（法定稅率1.5%至2.4%），如果房屋作公益出租或社宅，稅率最低為1.2%（同自住住家用房屋稅率），以鼓勵房東出租，誠實申報租賃所得，讓房客能租到好屋，且於申報綜合所得稅時可適用租金支出特別扣除（最高18萬元）以減輕負擔。

財政部說明，2.0新制就自住房屋優惠稅率，增訂納稅義務人本人、配偶或直系親屬應於該屋辦竣戶籍登記的要件，主要基於下列考量：

一、自住房屋與其所附著的土地用途應屬一致，而土地稅法規定自用住宅用地適用地價稅優惠稅率2‰，以在附著於該土地的房屋辦竣戶籍登記為要件，則該房屋自亦符合自住要件，可一致適用房屋稅優惠稅率1.2%（或1%），即一次設籍，房地均可適用自住優惠稅率。

二、房屋稅是地方稅，按受益原則課徵，稅收挹注地方政府各項建設所需財源。房屋無論自住或非自住，其由地方建設所受利益相同，原應適用相同房屋稅稅率，惟為減輕自住者負擔，特提供優惠稅率，並以辦竣戶籍登記為要件，以證明自住事實。

三、多屋族適用自住優惠稅率的房屋，如果係由民眾自行選定，在2.0新制改採全國歸戶加重課徵房屋稅的制度下，民眾為減輕稅負，將選擇坐落於公共建設較佳、房屋現值較高的房屋〔而非其實際居住（即設籍）的房屋〕適用，將使提供較佳公共建設的地方政府無法取得合理稅收挹注建設財源，不符合受益公平原則。

而以設立戶籍為適用自住優惠稅率的要件，民眾依實際自住事實辦理戶籍登記，透過嚴謹法律程序選定適用優惠稅率的房屋，此時地方政府對其市民或縣民提供租稅優惠亦屬合理。

至不符合設籍要件的房屋，依該部113年4月1日公告的稅率基準，直轄市2戶以內稅率3.2%，較自住稅率1.2%增加2個百分點，其稅收均回饋地方政府作更好建設，創造更美好居住環境，房屋所有人亦可受益。

此外，民眾依法可享有各級政府提供的各式福利措施，其中部分與自住房地適用優惠稅率相同，均要求設立戶籍要件，民眾可依實際居住事實申請及享有相關福利。

財政部表示，實施2.0新制係為合理化房屋稅負，鼓勵房屋有效利用，房屋所有人實際居住且辦竣戶籍登記的房屋（全國3戶以內）才可適用自住優惠稅率尚屬合理，其餘非自住房屋倘作公益出租、社會住宅或出租申報租賃所得達一般租金標準，房屋稅稅率可由2.6%（非直轄市）或3.2%（直轄市）降至1.2%或1.5%，除稅率減輕又可讓租屋者租到好屋，互利互惠。