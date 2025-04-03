25年以上老屋超過3／4　胡偉良：新屋年供給20萬棟↑才合理





▲品嘉建設董事長胡偉良表示，要抑制房價，不該去壓抑需求，而是製造更多的供給。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「政策打房，只是短暫抑制需求，讓房市不正常地修正。」品嘉建設董事長胡偉良表示，要抑制房價，不能壓抑需求面，而是要想辦法增加供給，他認為以目前台灣興建房的數量來看，還是不夠多，新屋數量比起老屋實在是少太多了。

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品嘉建設董事長胡偉良表示，去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，房市冷凍，買盤呈現觀望，價格也出現微幅下修，但這個下修是「不正常的下修」，只是短暫的修正。

胡偉良認為，剛性購屋需求一直存在，透過政策讓買盤觀望，但總有一天這些買盤還是會釋放出來，要真正抑制房價不能從需求面控制，而是要從供給面著手。

不過，從每年住宅使照核發量來看，2021年約有10萬棟落成，之後開始進入大量交屋潮，到了2024年13.8萬棟，這樣逐漸放大的供給量不夠嗎？

▲2024年全台有13.8萬棟住宅落成。（示意圖／記者項瀚攝）

胡偉良從另一個角度來看，他坦言，數字上來看確實是增加的，但以更宏觀的角度，台灣有900萬棟老屋、屋齡超過25年的建物高達3/4比例，「台灣新屋建成的數量還是太少，未來每年新屋量要慢慢走向20萬棟、25萬棟才合理。」

胡偉良強調，供需是影響房價的關鍵，以台北市來說，由於沒有素地，因此若要產製出新屋供給，就得靠危老都更，這也是政府該多花心力的地方。

不過，房市專家何世昌補充，供給量大或小，很難由政府說得算，這是一個市場自由機制，景氣不好的時候，建商們就自然不推案，因此政府在調控房市時，往往也只能從需求面下手。

另外，除了市場供需層面，胡偉良也提到，要抑制房價，還有3大重要因素。首先就是規模經濟，政府應該淘汰實力不足的公司，扶持更有能力的公司，規模做大了，成本也自然降低了，房價就有下修的空間。

第二，胡偉良表示，營建成本高漲絕對是台灣高房價的主因之一，因此如何在營造端進行標準化，以降低成本也是重要一環。第三是去中間化，他說代銷公司抽6%，是一個非常高的比例，省去這些銷售房屋過程中的成本，也是抑制房價的一個辦法。

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