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屋主等活化10年　歷史地標「南夜大舞廳」喊賣1.2億

記者陳筱惠／台中報導

1960年代的南夜大舞廳，曾是中台灣最豪華的舞廳之一，見證了台中中區的繁華歲月。然而，隨著人口外移、產業變遷，南夜逐漸沒落，如今淹沒於塵世喧囂。近期，現任屋主掛出「出售」布條，開價近1.2億元求售。

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▲▼南夜大舞廳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「南夜大舞廳」等活化10年卻等不到，現任屋主掛出「出售」布條，開價近1.2億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

見證中區的歷史地標「南夜大舞廳」位於中山路與市府路口，是中區相當知名的地標性建築，土地坪數104.97坪、建坪424.45坪，該棟為地下一樓至地上四樓的建物，屋齡已有62.4年歷史，雖已荒廢多年，實際走訪，內部空間仍可一窺當年的風華，一樓為接待區、二樓為歌廳、三樓為舞廳空間，四樓竟是整層的廚房空間，可想見當時的熱鬧場景。

根據中區區公所百年歷史建築手扎記載，南夜大舞廳是1960年代台中市區最新潮、最受歡迎的娛樂場所，提供人們餐飲、聽歌、跳舞的地方，當時中部地區很多生意人都在南夜大舞廳進行商業洽談，而這裡也培育初包括崔苔青、歐陽菲菲等知名歌星。

▲▼中城再生文化協會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲1960年代的南夜大舞廳，曾是中台灣最豪華的舞廳之一，見證了台中中區的繁華歲月。（圖／翻攝中城再生文化協會 ）

而在中城再生文化協會所蒐集到的「南夜大舞廳」老照片中，不難看出輝煌時期，據了解，過去開發商也相中過該塊角地，取得並且持續整合鄰地，但整合難度高，其他地主不願出售因此作罷。

據知情人士指出：「2014年，一名醫師不忍見兒時舞廳幾成廢墟而買下，2015年時也出現文創團隊曾以「先租後買」模式進駐，邀請國內外藝術家展演，讓南夜短暫重回鎂光燈下。然而，由於租約到期，修繕成本高昂，活化計畫無法長期延續，10年過後南夜等不到活化，乾脆再度掛賣。」據悉，該物件，目前也有接到詢問的電話。

▲▼中城再生文化協會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼該棟為地下一樓至地上四樓的建物，屋齡已有62.4年歷史，雖已荒廢多年，實際走訪，內部空間仍可一窺當年的風華。（圖／翻攝中城再生文化協會 ）

▲▼中城再生文化協會 。（圖／記者陳筱惠攝）

中城再生文化協會理事長蘇睿弼指出：「南夜大舞廳過去相當破敗、象徵中區沒落的象徵，也有人覺得是鬼屋，但在媒合外國藝術家、中興大學外文系學生來辦策展活動與藝術展演活動後，原先面臨被拆掉的命運，到後續有人願意接手，至少把它留了下來。」

他提到：「其實上一任租客已經進行結構補強、外牆維修、裝設電梯等工作，但未來接手者最少，還得再投入1~2000萬元，才可讓建築物堪用，若再更進階，他估計至少需投入3000萬元以上。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

「南夜以前就是台灣的歌舞廳，未來活化希望也能是一個動態的活動，例如音樂演奏、脫口秀、小劇場的表演空間，再加上文創產業、輕食餐飲，相信會成為中區很有特色的一個據點。」蘇睿弼認為。

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關鍵字：南夜大舞廳台中市歷史地標活化計畫繁華

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