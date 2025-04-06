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35歲以下申貸族3年增86%　台中首購天堂1300萬買得到透天

▲▼ 太平,馬卡龍公園,房市,中國醫太平,ＢＯＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2024年太平區35歲以下年輕房貸族，短短3年時間成長幅度高達86%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

太平區取代北屯區，正式成為「首購天堂」，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1346件，相較於2022年的724件，短短3年時間成長幅度高達86%。專家認為主因有三，包含房價基期低、交通優勢、重大建設落成，吸引年輕家庭進駐。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

據聯徵中心資料顯示，2024年太平區35歲以下年輕房貸族申貸件數達1346件，相較於2022年的724件，短短3年時間成長幅度高達86%，以數據來看，35歲以下的年輕申貸屋主，佔比高達4成，對此，中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示：「近年太平區不僅吸引在地客群，更有大量外來年輕首購族進駐。」

▲▼ 太平,馬卡龍公園,房市,中國醫太平,ＢＯＴ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲74號快速道路開通後，大幅縮短了北太平與台中市區的通勤時間。（圖／記者陳筱惠攝）

林可晴表示：「太平之所以吸引年輕人，主要有三大優勢，首先是太平區房價基期低，目前太平中古屋房價仍普遍落在2-3字頭，與台中精華區動輒4-5字頭的房價相比，價格優勢明顯。」

其次，現在年輕人買方大多都很看中通勤的便利性，而太平區的交通發展解決了這一痛點，74號快速道路以及周邊主要幹道的開通後，大幅縮短了太平與台中市區的通勤時間，再搭配屯區捷運、捷運藍線延伸太平等軌道題材，更進一步提升了太平區的房市能見度。

▼近三年太平區35歲以下輕房貸族申貸情況

項目 2022年 2023年 2024年 近3年增幅
35歲以下輕房貸族新增房貸件數 724 865 1,346 86%
新增房貸總件數 1,948 2,163 3,274 68%

太平區可以分為南太平和北太平，過去，大多數購屋族偏好生活機能成熟、推案量較多的北太平，然而，隨著北太平房價攀升至相對高點，比價效應就開始浮現，南太平以親民房價異軍突起。目前在南太平，總價180萬元左右可買到中古套房、總價600萬元可買到中古2房、總價1300萬元~1600萬元就能買到地坪25坪以上的中古透天，CP值相當不錯。

實際上，南太平近期才傳出多筆開發商收購土地訊息，包含中興東路上的「江屋日本料理太平店」就以總價約2.99億元、平均土地每坪50萬元出售約600坪土地與建物，距離不遠的中平路一整排老舊透天、工廠也已經被開發商背景的陳姓自然人，整併至少1558坪以上，以總交易金額不低於6.8億元購入。

▲▼南太平,佈局,建商,獵地,中興東路,新案,江屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著北太平房價攀升至相對高點，比價效應下南太平異軍突起。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「北太平區位置鄰近東區、北屯區汲取到台中市舊市區機能，區段又有新光特區等房市熱區吸引建商進駐，南太平則有相對的低密度環境，也給區內中古屋的房價提供了一定支撐，目前中古市場中仍是北太平以均價37萬元，領先南太平的均價34萬元，未來隨著開發熱點移轉，將加快南北太平之間價差。」

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關鍵字：房市太平區首購族房價年輕族群北太平南太平寶佳大道

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