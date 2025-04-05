北市捷運站多走500米「房價貴7%」　信義、文山差最大

▲北市12區距離捷運站500公尺、500~1000公尺的房價，兩者平均價差7%、單價5.4萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察北市12區距離捷運站500公尺、500~1000公尺的房價，兩者平均價差7%、單價5.4萬元，也就是說平均多走500公尺，要多付5.4萬元。其中又有信義、文山、南港價差最大。

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永慶房屋比較台北市各行政區，距離捷運站點周遭500公尺內的住宅，與距離捷運站點500~1000公尺的住宅平均單價差異。發現距離捷運站點500公尺內的住宅，相比距離捷運站500~1000公尺的住宅，平均單價高約7%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對於仰賴大眾運輸的民眾來說，若能居住在捷運站旁邊，就能實現「出站即到家」的夢想，但這樣的交通優勢，往往也反映在房價上。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「500公尺的距離，大約就是走路5~6分鐘，所以500公尺內確實頗具吸引力，500~1000公尺步行時間就會再增加，甚至到10分鐘以上，房價也自然會有差異。」





▲台北市12行政區住宅距離捷運站遠近的平均單價差異。（表／永慶統計）

觀察各區，距離捷運站500公尺內、500~1000公尺範圍的住宅價差，差距最大的是信義區，每坪均價分別為105.9、88.1萬元。

陳金萍分析：「信義區由於幅員廣闊，區域發展相對其他行政區較不均，既有台北最精華、房價高昂的信義計畫區，也有房價相對實惠的吳興街、福德街等區域。由於信義區捷運站點行經處多為精華的地段、周遭亦多高級社區，使兩者價差幅度高達20%以上。」

價差第二大是文山區，相差17.9%。陳金萍表示：「文山區捷運站點覆蓋率相對較低，民眾聯外公共交通亦多仰賴公車，使鄰近捷運站點的住宅交通優勢明顯，對房價增值作用相對較大，也使得距離捷運站遠近明顯影響價差。」

另外，南港區價差也超過10%。陳金萍表示：「南港車站因為有三鐵共構優勢，除有許多高單價的社區，亦不斷有指標型建案推出，使得南港車站周遭房價明顯較高。」

此外，在南港經貿園區也有許多高價社區，帶動周遭捷運站周遭房價水漲船高。相較之下，距離捷運站較遠的南港重陽重劃區、研究院等區域，房價相對平實。

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