「事發當下最恐慌！」　住商陳錫琮：5月房市買盤回歸理性

▲住商機構董事長陳錫琮表示，4月是房市最混沌的時候，5月買盤會稍微恢復理性。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

關稅大刀使台股重挫，房市也GG？住商機構董事長陳錫琮看法相對樂觀，他認為衝擊事件發生的當下，就是最恐慌的時候，關稅談判不會拖過4月底，5月買盤會再稍微恢復理性。他表示，雖然Q2可能沈寂回去年Q4，但剛需仍在，後續還有降息可能性，不用過度悲觀。

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從去年919央行第七波選擇性信用管制上路後，房市低迷，好不容易今年看似有慢慢回溫，日前又來了新的黑天鵝，就是美國總統川普的關稅政策，使台股血流成河，也讓民眾對房市的信心度再度受挫。

不過，住商機構董事長陳錫琮表示，往往衝擊事件發生的當下，就是最恐慌的時候、市場最差的時候，川普關稅不是打仗，對台衝擊也會是短暫的，協商談判預計不會拖過4月底。

因此，陳錫琮認為：「4月會是短期房市最混沌的時期，但之後隨貿易戰談判底定，結果不論好的、壞的，國內都會有新的做法去因應，預期5月房市會開始回歸理性。」

陳錫琮也強調，Q2待售量會增加，價格隨個案可能有縮修正，房市整體的降溫期拉長，但市場不至於出現恐慌性賣壓，「真正會導致房地產出現大幅度賣壓的關鍵，是高利率。」

陳錫琮表示，以整個Q2來看，房市景氣還是會沈寂如去年Q4，但剛性需求存在，加上這波降息趨勢可能體現，到了今年Q3，自住、換屋、甚至置產族可能都會出手。





▲觀察目前住商機構的店頭數量，全台住商共820家、大家房屋共267家。（示意圖／記者張雅雲攝）

至於住商機構的店頭數量，目前全台住商共820家、大家房屋共267家。陳錫琮表示：「這對比去年919央行打炒房之前，仍成長10%左右。」

陳錫琮認為，房市交易量縮，整體的房仲店頭、大餅可能縮小，但個別品牌仍能發揮競爭力，今年住商機構展店仍樂觀看待，估住商台灣至少成長到850家，大家房屋則預估到300家左右。

住商機構副總經理李杰峰補充，住商也看到了AI趨勢，斥資數千萬邀請全屋記、住通科技、宏遠電訊、樂居等旗艦級廠商攜手打造「AI成交生態圈」，希望透過科技化工具，不僅擴大案源與客源，同時協助買賣雙方在安全的環境中加速成交，增加加盟主競爭力。

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