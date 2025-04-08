1月「雙貸族」39萬人創高　信義：股災來！槓桿族當心





▲今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

同時背負房貸、信貸的「雙貸族」人數創新高，達39萬元，此外平均房貸612萬元、平均信貸110萬元金額也創新高。信義房屋專家表示，現在房貸陸續寬限期到期，銀行不見得願意展延，同時股災也會讓民眾出現短期資金需求，尤其今年1月雙貸族人數再創新高達39萬人，恐讓投資人壓力山大。

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聯徵中心統計顯示，今年1月雙貸族人數再創新高，達到39萬人，金額方面平均房貸612萬元、平均信貸110萬元，兩者貸款金額雙創新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「此次股市大跌，股民受傷慘重，不管是買護國神山還是前陣子最紅的AI、ETF，除了美債幾乎無一倖免，尤其這幾年股房大漲，有些民眾習慣槓桿又質押，還有不限用途借貸、信貸、融資，這次出現恐慌性賣壓，勢必產生資金調度救急的需求。」

▲近年1月房貸+信貸雙貸族貸款變化。（圖／信義統計）

曾敬德表示：「現在房貸陸續寬限期到期，銀行不見得願意展延，同時間股災也會讓民眾出現短期資金調度的需求，尤其今年1月雙貸族人數再創新高達39萬人，股災恐讓部分民眾感覺壓力山大，建議民眾要多留現金，以對抗外在動盪。」

曾敬德說：「賣房子要拿到錢現在至少要2~3個月甚至半年，遠水就不了近火，只能四處借貸調錢，不過最終可能還是要售屋處分資產才能度過難關，因此建議民眾一定要做好風險控管，身上要多留資金。」

曾敬德表示：「台股受到美國關稅議題打壓，股市出現大幅度重挫，槓桿族受傷慘重，震央雖然在股市但也有蔓延到房市的壓力。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，股災發生在4月，信貸速度比房貸二胎、週轉金快，預期接下來的數據信貸人數會明顯增加，除了有需要資金調度的民眾，也可能有空手想加大槓桿操底的民眾。

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