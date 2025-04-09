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2年砸9.5億掃「補習街」5棟透天　神秘人背景曝光

▲▼補習班,南陽街。（圖／資料照）

▲開發商再度出手購入北市「補習街」透店，已合計購入5棟、總價9.5億元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

開發商再度出手購入北市「補習街」透店，已合計購入5棟、總價9.5億元。專家分析，該區容積率800%，改建效益佳，如今少子化，補習班產業衰退，但仍具觀光人潮，未來該區改建案變身為精品旅館、微型辦公室都很適合。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

最新實價揭露，中正區的知名「補習街」信陽街3棟透天以5.3億元交易，土地共108.6坪。經查謄本，買方為寶誼資產、蔡姓自然人，具開發商背景，而該組人馬去年7月才買下鄰近的南陽街2棟透天，總價約3.7億元，鎖定此區開發整合的意味濃厚。

台灣房屋中正加盟店東李毅甫表示：「南陽街、信陽街為『補習街』，如今少子化、教學線上化，導致補習班數量驟減，但此區仍有不少觀光人潮、辦公需求，再加上未來附近的『台北雙星』將推出，區域改建案可規劃精品旅館、微型辦公室等，都頗具一定市場需求。」

▲▼ 台北雙星 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北車站雙圈指標大案「台北雙星」興建中 。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發副總蔡耀德表示：「本次交易使用分區為商四，容積率高達800%，以兩筆總價合計9.5億元、土地187坪來看，每坪地價508萬元，並不算貴，若能將基地擴大到300坪規模，具有開發效益。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中觀察，西區門戶周邊整棟億元透天厝交易，至少就有10筆是由建商買下，甚至不乏開發商一次買下多棟透天厝的案例，像是開發商大同區重慶北路三段3棟透天以5.16億元交易，土地163.65坪。

另外，觀察2024年至今，土地單價最高的則是中山區中山北路一段透天，總價4.75億元、土地64.74坪，換算土地單價約734萬元。

陳定中指出：「西區門戶重大開發話題多元，去年已有台汽北站改建的「皇翔台北廣場」完工招租，後續還有雙星大樓、E1／E2公辦都更案等大型開發案可期，往後在新豪辦、新商場等生力軍加入下，西區門戶的辦公室及店面行情也更具潛力。」

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關鍵字：北車補習街建商開發商台北雙星台灣房屋

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