桃園廠辦熱起來！3年交易件數暴增83%　6成選新屋

▲桃園廠辦市場成長，圖為中壢產業園區。（圖／桃園市政府經濟發展局）



記者董美琪／綜合報導

桃園成為廠辦市場新熱點，據信義全球資產觀察指出，當地工業辦公室交易以新屋為大宗，2024年約有61%的成交來自屋齡5年以內或預售產品。

信義全球資產進一步說明，從實價登錄資料來看，桃園的廠辦市場正穩步成長，自2022年起至2024年，交易件數逐年攀升，由118件成長至216件，市場活絡度持續提高。

在企業加速轉型與廠辦分離的雙重推動下，對現代化廠辦的需求明顯增加。為了配合產業升級，企業紛紛啟動資產活化，將舊有廠房改建為新型辦公空間，建設公司也積極投入產品開發，使供需兩端齊力推進，為地方市場注入新動能。

分析2022至2024年間桃園各區廠辦交易情況，兩個行政區的交易件數突破百件。中壢區以181件居冠，因擁有成熟產業聚落與科技大廠群聚效應，如台達電、日月光等積極重整老廠；憶聲電子也將舊有廠房轉型為「憶聲智匯科技園區」，去年已有52筆交易登錄。

信義全球資產總經理林三智表示，交易量排名第二的是蘆竹區，共計168件。蘆竹地理位置優越，鄰近桃園國際機場，並有機場捷運線，加上南崁工業區等，吸引眾多物流、化工、機械與食品等產業進駐，逐步形成完備的產業鏈。

林三智進一步指出，建商看好蘆竹發展潛力，紛紛投入興建廠辦。隨著產業轉為廠辦分離，企業更換辦公空間的需求上升，促使蘆竹交易熱度快速攀升，成為僅次於中壢的廠辦聚落。整體而言，企業積極搶進科技型廠辦，以加速升級轉型，進一步推高桃園廠辦市場的溫度。