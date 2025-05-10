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很多房都沒有！「這樣的浴廁」過來人讚爆　內行認證：算極品

▲浴室,浴缸（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲廁所、浴室「開窗」有何好處？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人看房、買房，都很注重採光和通風，不過近日則有網友好奇，現在有一些建商會標榜廁所有開窗，但廁所開窗究竟有什麼優點呢？是為了通風跟採光嗎？這是不是只是行銷噱頭？對此，信義房屋專家指出，開窗主要是「比較不會潮濕」，而且廁所有開窗的房，「算極品」。

有網友在Dcard上，以「廁所開窗是不是只是行銷噱頭而已」為標題發文，提到他最近和老婆看房時，發現很多建案都標榜廁所有開窗，但他們實在想不通廁所開窗有何好處？除了採光外，有什麼更有意義的功能嗎？如果是為了通風除臭，其實也不是一定要開窗吧？可以用四合一換氣暖風機取代。

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接著原PO也分享，他有個朋友的家裡浴室也有窗，但最後覺得在窗邊洗澡有點赤裸，所以還裝了捲簾，只是裝了之後，就有捲簾「容易發霉」的問題出現。雖然廁所有無開窗不會影響他的買房意願，但他還是想知道「開窗」有什麼好處嗎？

▲▼浴巾,毛巾,洗澡,沐浴,浴缸,浴室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲朋友覺得在窗戶旁洗澡有點赤裸。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「廁所開窗通風的效果絕對大勝四合一換氣暖風機啦」、「開窗的除濕效率絕對比開四合一高很多啊，沒有開窗就等著一天到晚刷廁所磁磚」、「我打賭你沒認真清潔過衛浴間」、「有小孩之後開窗的浴廁真的超方便，浴盆和洗澡玩具有通風比較不容易發霉」、「如果可以，我絕對不會再買廁所沒開窗的房子」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，廁所開窗最大的優點就是「比較不會潮濕」，大多數人都喜歡有對外窗，其中廁所有對外窗又是最好的，「洗完澡，窗戶打開，那些濕氣不會積在裡面」。

曾敬德也說，其實廁所有開窗的話，「算極品」，因為後來有很多建築都是沒辦法做到開窗的，所以雖然沒開窗不是不能賣，但在同樣的條件下，有開窗就會是首選。

關鍵字：廁所開窗採光通風信義房屋曾敬德Dcard

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