住2年半沒繳過水電費！房東突一口氣「討4萬元」　她傻眼：合理嗎

▲原PO說，在租約中也沒寫清楚水電費如何計算。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

對租屋族而言，挑選住處除了要考量租金、交通及生活機能之外，最怕的就是遇到怪房東。就有一名女網友表示，她和朋友租屋2年半以來，房東從未收取過水電費，直到近日朋友要搬離時，房東突然一口氣要求結清近4萬元的水電費，讓她傻眼問「這樣合理嗎？」

該名女網友在Dcard以「房東三年沒收水電費」為題發文，表示她與友人於2022年8月搬進租屋處，分別住在不同套房，但從入住至今「房東從來沒跟我們收過水電費」，連租約上也並未註明水電費如何計算，只記得當時房東曾經口頭告知是以台水台電收費。

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原PO說，直到友人近期打算搬走，房東卻突然要跟她們收取入住以來的水電費，總共要付近4萬元，讓她實在無法負擔，「這樣合理嗎？水電費將近4萬塊，我不知道要怎麼一下生出這些錢。」

原PO進一步說明，自己不是不肯繳錢，而是她總共租了31個月，換算下來平均每個月的水電費將近1300元，但因為她平常需要上班、上課，通常晚上10點後才會回到住處，或是假日休假才會待在家，不清楚房東是否超收，「因為我也是第一次在外面租房，所以不確定一個月水電費1300合不合理。」

貼文一出，大批網友覺得原PO現在才有疑慮很不應該，「雖然是第一次租屋，但水電費都沒問也不用繳這個心臟真的很大顆」、「其實妳的疑問，應該是要入住後1、2個月的時候就該要有了，拖到3年不處理只是更牽扯不清」、「很合理呀，畢竟你們自己不也是抱著僥倖心態沒繳錢，如果剛入住前1、2個月都沒收水電費，正常也要開口詢問房東」、「你現在才發現不合理太晚了吧，錢付一付趕快離開吧。」

也有網友分享租屋經驗，認為費用「很合理，不合理的是這麼久才和你們收」、「水+電一個月1300我覺得蠻合理的啊，除非你都不開冷氣、不用熱水器，如果不是佔便宜的心態，我第2個月就會問水電怎麼繳了齁」。

也有人建議，「需要跟房東拿台水電單據，因為契約上也沒寫一度多少錢」、「請他提供台水台電單據」、「請房東出示台電繳費明細，該繳的還是得繳。」