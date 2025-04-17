水湳鋼構店面每坪2360元出租　超車逢甲商圈

記者陳筱惠／台中報導

台中水湳經貿園區住宅最密集區位於右下側，去年6月完工交屋，一次供給639 戶住家的「達麗創世紀」，對街採鋼構興建、101坪店面以單坪2360元高標出租，月租金達24萬元。信義房屋專家表示目前附近商圈已有全家便利商店、餐飲、髮廊、甜品等多元業種進駐，區域商業氣氛漸濃。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機

▲位於水湳右下側一座鋼構興建、101坪店面以單坪2360元高標出租，月租金達24萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

去年6月完工交屋，一次供給639 戶住家的「達麗創世紀」，對街採鋼構興建、101坪店面以單坪2360元高標出租，月租金達24萬元。實地走訪發現，位於「達麗創世紀」對面的鐵皮屋，雖尚未掛上招牌，但已打破水湳地區店面租金紀錄。

目前附近商圈已有全家便利商店、餐飲、髮廊、甜品等多元業種進駐，區域商業氣氛漸濃，再加上「達麗創世紀」社區也有39戶街邊店，目前半數以上都仍在出租中。

▲水湳經貿園區也在發展屬於自己的機能商圈，即便只是鋼構物件，卻能創出超過2000元的租金行情。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋逢甲上安店經理周子凡指出：「水湳人口集中在水湳經貿園區右下側一帶，因新成屋供給如『達麗創世紀』，即將交屋的『國聚之碩』，中間還有有中國醫藥大學水湳校區的學生租屋需求強勁，租金表現漂亮，2房產品裸租可達3萬元，對比逢甲中心相同產品租金約3.4萬元來說，投報率也相當漂亮。」

經查，「達麗創世紀」社區角間店面租金、總面積約40坪的店面，每月租金行情介於6.5萬至7.5萬元，周子凡分析補充：「現階段市場進入觀望，但水湳仍有大量資金想進場，因為區域預售新案總價高，新成屋優勢就是買了立刻就能出租，馬上創造現金流，相對上讓租賃市場暢旺。」

長拓不動產經理洪小姐則分析：「雖然逢甲商圈目前為水湳經貿園區主要的機能供給，但水湳與逢甲之間還卡了一座逢甲大學與漢翔，在交通動線被切割下，水湳也在發展屬於自己的機能商圈，這也是即便只是鋼構物件，卻能創出超過2000元的租金行情，甚至比逢甲半數店家租金還高，推測應是餐飲行業搶先進駐。」

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機

信義房屋更多相關新聞