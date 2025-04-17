Ryu、Yuma日本房要賣了！「900萬台幣」就能入手　一票驚呆

▲有網友發現，兩人在日本的房子刊登出售。（圖／翻攝自YT Ryuuu TV / 學日文看日本）



記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu與Yuma在2024年證實兩人前後出軌的消息，震驚粉絲，在沉澱了一段時間後，正式在1月18日發布影片宣布離婚。有網友近日發現，兩人在日本的房子刊登出售了，價格是3980萬日幣（約900萬台幣），話題引發討論。

有網友在Threads貼出售屋網截圖，指出Ryu跟Yuma的房子刊登販售了，「坪數大、有自己庭院、位置也不錯、價格更是優惠，真的蠻划算的感覺」。只見該物件的土地面積是97.14坪，建物面積37.48坪，是2020年1月才完工，地點是茨城縣。

貼文引發討論，就有人驚呼，「這樣才9百萬，真不可思議」、「台灣這個金額連10坪（實際）都買不到」、「日本的房子真便宜，台灣這錢只能買凶宅吧（還是超兇那種）！」

▲Ryu跟Yuma的房子刊登販售了。（圖／翻攝自售屋網）

但也有網友指出，「什麼鬼地方…離車站走路快一小時，啥都沒有的破農村，還位置不錯？」「雖然屋況看起來不錯又漂亮…日本在住台灣人看還是有點貴耶」、「交通問題很傷，偶爾開車可以，但每天要開車通勤的話要慎重考慮」、「稅金來，你就會嚇死，這種錢買東京小屋租人都比這個好。」

還有粉絲難過表示，「作為看他們的觀眾，不敢住。一開始建房子，他們對房子對未來很多想像、打算，但最後分開了、賣房子。不是說什麼童話故事什麼鬼，只是想到房子一開始的故事，有點心酸」、「曾看著他們開箱自己新居，又在中庭種樹跟分享灑水設備，後面又追加倉庫…真是羨慕這間美麗的房子，如今人事已非變成感傷的地方。」