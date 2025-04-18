【廣編】獨創RE:CASA安家新基準　城安董事長：我只想蓋自住型好房子

▲台南善化指標案「明日新城安」，以城安建設為首組成「城安永續聯盟」，由左至右為SGS工業事業群副總經理郭耀文、城安建設董事長洪健溥、台南晶英酒店總經理李靖文、綠矩整合總經理黃家明博士。

【廣編特輯】

圖、文／明日新城安提供

台南善化市中心指標案「明日新城安」，去年底甫獲頒「美國Fitwel健康建築」全球最高三星認證，17日再宣布結盟「台南晶英雲端管家」，集結「SGS建物生產履歷」與第三方機構等，組成「城安永續聯盟」，拼起理想自住生活終極版圖，特別在台南晶英酒店舉辦簽約記者會，發表「RE:CASA安家承諾」建築新基準，秉持「為世界創造更美好的明天」的信念，積極回應自住市場的購屋需求，城安建設董事長洪健溥表示：我只想蓋自住好房子！



建築是拿來住的！城安建設「RE:CASA安家承諾」為自住客而生

面對剛性需求主導房地產的市況，洪健溥表示樂見其成，「房子就該回到它最初的使命，讓人好好過生活、安心成家立業。」他強調，城安建設一直以來堅持在機能成熟的市中心打造「自住型」產品，他相信「建築就是要拿來生活的。」為了讓客戶享有透明安心購屋體驗，更做到台南唯一第三方驗屋與代書簽約服務。洪健溥解釋，「RE:CASA安家承諾」共有四大面向，是城安思考未來的建築行動，CASA為「城安永續聯盟」（Cheng An Sustainable Alliance, CASA）夥伴名號，也有「家」的含義，透過「RE:」的回信符碼，象徵城安持續與市場對話，同時持續創新的進步價值。

洪健溥進一步說明，「RE:CASA安家承諾」是城安從土地到生活的全方位思維，回應自住客的對話展現在四大面向，「RE:BIRTH在地賦興」以危老再造翻新市中心土地，並積極與在地品牌和團隊合作；「RE:VIVE建築賦活」透過Fitwel健康認證與台南晶英雲端管家，建立住戶、建築與環境之間的互動機制，達到友善鄰里的共好生活圈；「RE:FINE奢華賦能」採用定製建材並規劃機能導向格局，找到美學與實用的平衡點；「RE:FORM信任賦權」經由SGS建物生產履歷讓住戶掌握營建品質，同時以第三方驗屋單位與代書陪同簽約服務，消弭資訊不對等，讓購屋流程透明化。

善化首次酒店式頂級生活！台南晶英雲端管家＋得利設計豪邸團隊

簽約當天包括城安建設董事長洪健溥、台南晶英酒店總經理李靖文、SGS工業事業群副總經理郭耀文、綠矩整合總經理黃家明都共同出席，洪健溥表示，城安持續透過都更危老持續翻新地塊，「明日新城安」實現了理想建築的重要里程碑，不只導入有公信力的國際認證，更結合「台南晶英雲端管家」將星級酒店生活延伸到府，以科技整合專業飯店資源與建築軟、硬體，從花藝佈置、私廚到家、日常代訂、生活課程等，社區總體營造看齊國際極致生活，做到善化市中心頂尖指標社區。台南晶英酒店總經理李靖文表示，相當認同RE:CASA的生活理念，很期待與城安建設展開密切合作！

思維很國際，行動很在地！城安建設不僅攜手台南頂尖酒店服務，搭起住戶與極致生活的橋樑，更禮聘打造台南豪墅「桂田古根漢」與指標名宅「富立耘非凡」的空間設計團隊「得利設計」，精準刻畫公共空間層次，奢選WENDELBO丹麥精品傢俬妝點空間，以超規格儀式感歡迎住戶回家。

自住置產全方位資產！看遍善化唯「明日新城安」再售價值最高

洪健溥表示，「明日新城安」規劃26-38坪2-3房產品，室內格局以人為本為精神，規劃舒適的換屋空間，更秉持「換不掉的要用更好」的目標創新採用日本木門、防霾紗窗、四道淨水等超規格建材，北市豪宅御用大信防水更提升到十年保固，「建築有人才是家，我只想把每件作品蓋好，讓住戶十年後回到家還是像第一天一樣開心。」

負責銷售的聯碩地產業務經理曾韜表示，「明日新城安」獲得換屋族、首購族的青睞，是城安建設認為的「好房子」的模範樣板，定位為善化市中心全方位生活指標建築，具備健康永續條件、嚴謹施工營造品質與頂級酒店生活服務，體驗前所未見的高標準、高品質生活，集「舒適自住」與「再售價值」於一身，不惜成本只為獻給喜歡善化市中心的人士。