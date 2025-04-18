ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】獨創RE:CASA安家新基準　城安董事長：我只想蓋自住型好房子

獨創RE:CASA安家新基準　城安董事長：我只想蓋自住型好房子（圖／業者提供）

▲台南善化指標案「明日新城安」，以城安建設為首組成「城安永續聯盟」，由左至右為SGS工業事業群副總經理郭耀文、城安建設董事長洪健溥、台南晶英酒店總經理李靖文、綠矩整合總經理黃家明博士。

【廣編特輯】

圖、文／明日新城安提供

台南善化市中心指標案「明日新城安」，去年底甫獲頒「美國Fitwel健康建築」全球最高三星認證，17日再宣布結盟「台南晶英雲端管家」，集結「SGS建物生產履歷」與第三方機構等，組成「城安永續聯盟」，拼起理想自住生活終極版圖，特別在台南晶英酒店舉辦簽約記者會，發表「RE:CASA安家承諾」建築新基準，秉持「為世界創造更美好的明天」的信念，積極回應自住市場的購屋需求，城安建設董事長洪健溥表示：我只想蓋自住好房子！

建築是拿來住的！城安建設「RE:CASA安家承諾」為自住客而生

面對剛性需求主導房地產的市況，洪健溥表示樂見其成，「房子就該回到它最初的使命，讓人好好過生活、安心成家立業。」他強調，城安建設一直以來堅持在機能成熟的市中心打造「自住型」產品，他相信「建築就是要拿來生活的。」為了讓客戶享有透明安心購屋體驗，更做到台南唯一第三方驗屋與代書簽約服務。洪健溥解釋，「RE:CASA安家承諾」共有四大面向，是城安思考未來的建築行動，CASA為「城安永續聯盟」（Cheng An Sustainable Alliance, CASA）夥伴名號，也有「家」的含義，透過「RE:」的回信符碼，象徵城安持續與市場對話，同時持續創新的進步價值。

洪健溥進一步說明，「RE:CASA安家承諾」是城安從土地到生活的全方位思維，回應自住客的對話展現在四大面向，「RE:BIRTH在地賦興」以危老再造翻新市中心土地，並積極與在地品牌和團隊合作；「RE:VIVE建築賦活」透過Fitwel健康認證與台南晶英雲端管家，建立住戶、建築與環境之間的互動機制，達到友善鄰里的共好生活圈；「RE:FINE奢華賦能」採用定製建材並規劃機能導向格局，找到美學與實用的平衡點；「RE:FORM信任賦權」經由SGS建物生產履歷讓住戶掌握營建品質，同時以第三方驗屋單位與代書陪同簽約服務，消弭資訊不對等，讓購屋流程透明化。

善化首次酒店式頂級生活！台南晶英雲端管家＋得利設計豪邸團隊

簽約當天包括城安建設董事長洪健溥、台南晶英酒店總經理李靖文、SGS工業事業群副總經理郭耀文、綠矩整合總經理黃家明都共同出席，洪健溥表示，城安持續透過都更危老持續翻新地塊，「明日新城安」實現了理想建築的重要里程碑，不只導入有公信力的國際認證，更結合「台南晶英雲端管家」將星級酒店生活延伸到府，以科技整合專業飯店資源與建築軟、硬體，從花藝佈置、私廚到家、日常代訂、生活課程等，社區總體營造看齊國際極致生活，做到善化市中心頂尖指標社區。台南晶英酒店總經理李靖文表示，相當認同RE:CASA的生活理念，很期待與城安建設展開密切合作！

思維很國際，行動很在地！城安建設不僅攜手台南頂尖酒店服務，搭起住戶與極致生活的橋樑，更禮聘打造台南豪墅「桂田古根漢」與指標名宅「富立耘非凡」的空間設計團隊「得利設計」，精準刻畫公共空間層次，奢選WENDELBO丹麥精品傢俬妝點空間，以超規格儀式感歡迎住戶回家。

自住置產全方位資產！看遍善化唯「明日新城安」再售價值最高

洪健溥表示，「明日新城安」規劃26-38坪2-3房產品，室內格局以人為本為精神，規劃舒適的換屋空間，更秉持「換不掉的要用更好」的目標創新採用日本木門、防霾紗窗、四道淨水等超規格建材，北市豪宅御用大信防水更提升到十年保固，「建築有人才是家，我只想把每件作品蓋好，讓住戶十年後回到家還是像第一天一樣開心。」

負責銷售的聯碩地產業務經理曾韜表示，「明日新城安」獲得換屋族、首購族的青睞，是城安建設認為的「好房子」的模範樣板，定位為善化市中心全方位生活指標建築，具備健康永續條件、嚴謹施工營造品質與頂級酒店生活服務，體驗前所未見的高標準、高品質生活，集「舒適自住」與「再售價值」於一身，不惜成本只為獻給喜歡善化市中心的人士。

關鍵字：明日新城安台南善化自住置產安家

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租金一直漲！澳洲房客「封住整間房子」終極復仇　房東虧大了

澳洲新南威爾斯州一名房客租屋生活，起初雙方和平相處，但房東隨後調漲租金2次，房客決定復仇，使用工業強力膠把整個房子封住，門窗、櫥櫃、抽屜全都遭殃，讓房東損失慘重，恐需支付巨額清潔費用。

56分鐘前

沒結婚「女友要帶爸媽」住台北房　孤兒男一聽原因嚇爛！網喊避孕

「結婚我也無法跟岳父母同住！」一名男網友透露，他無父母兄弟，獨自在台北買房打拚，沒想到女友竟提議把爸媽接來同住，老家則留給哥哥一家四口住，這想法令原PO聽了傻眼不已，「關我什麼事？」文章引發網友狂搖頭，「小心一定要避孕，不然可能她會來硬的」、「好恐怖！」

1小時前

高雄蛋黃農16預售衝太快？　單價與成屋脫鉤至少10萬

近期房市買氣急凍，民眾購屋也「回防蛋黃」，農16特區是高雄「蛋黃區中的蛋黃區」，新案沒有進一步降價氛圍，預售案已經7字頭，不過大坪數成屋豪宅單價則維持5字頭，價差單坪至少10萬元。

1小時前

沒看吉日就入厝　女星生肖沖煞連遇衰事

充滿流浪性格的演員鍾瑶總是到處出國旅行，恢復單身的她在38歲這年選擇安定下來，去年她在台北市文山區買下人生第一間房產，但率性的她沒看吉日就入厝，搬進去後衰事連連，找了老師改風水後才總算順利一點。

2小時前

川普關稅戰「會釀預售屋解約潮？」　專家曝現況

美國總統川普的關稅大刀影響全球股市，那房市呢？近日有網友發文表示，前陣子買的預售屋可能會碰到限貸、禁轉的狀況，如果股票賠光、交屋款付不出來，是不是乾脆解約？預售屋會出現解約潮嗎？對此，信義房屋專家認為，目前應該是不至於出現解約潮。

2小時前

看過1千間房子！她曝「購屋7大關鍵」：銀行估價打8折

2025 年，房市正式進入量縮盤整期。更值得關注的是，接下來 2-3 年內的買賣移轉棟數，有很大一部分來自過去幾年預售屋的交屋潮。扣掉這些數字，實際交易量將更顯低迷。

2小時前

全台最後一間「水舞饌」歇業　　新租客捧百萬租金插旗

位於北屯區崇德路二段、北平路交叉口的「水舞饌崇德店」，在地經營25年，繼中港店、公益店後，最後一間也在上月底撤場，過去傳出不動產業者接者承租，不過真正租客曝光，為「優漾複合運動會館」，在地房仲估算，每月租金達百萬元。

3小時前

找嘸人裝暖風機！網點原因「貴+麻煩」曝小資解方

不少家庭擔心冬天或寒流來襲時太冷，會在家中浴室安裝暖風機，近日有位網友便透露，最近打算裝暖風機，但問了各種管道不是不能裝，就是費用高，讓他直呼有安裝暖風機這麼難嗎？對此有人指出，安裝不難，難在沒有預算，「貴又歹賺，要自己DIY」、「沒什麼是錢到位做不到的」。

3小時前

利率比銀行低！　保險公司房貸人數大增142%

去年銀行房貸開始限縮，購屋人向銀行以外的金融機構尋求房貸方案。統計顯示，去年12月房貸件數年減24%，但農漁會信用部年增3成，保險公司房貸則增142%。信義房屋專家建議，值得注意的還有利率，去年底農漁會、保險公司甚至低於全體銀行平均。

4小時前

婚後才知「老公幫前任付房貸」　她聽完內情慌了：內心好亂

一名女網友最近萌生買房念頭，怎料和老公提議後才知，對方多年來一直幫前任還房貸，而原因是他曾讓對方墮過胎，出於愧疚才用金錢償還，突如其來的震撼彈讓她難以接受，不禁直呼「我內心好亂好亂，已經不知道該相信什麼了。」

4小時前

【要拍拍～】貓貓奶音求爸拍屁屁　見手一停秒用眼神情勒XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

12年壞3洗衣機　網看1共同點..

全新電梯公寓「沒人問」　屋主想..

196億美能源廠工程款收不回　..

新光吳火獅女婿砸5.6億　買承..

竹北驚見賠售開價！　一查屋主僅..

從淡水街頭藝人到擁3間房　香蕉..

Ryu、Yuma日本房要賣了！..

大咖中醫出手！　2.4億買下八..

賣房奇招！女邀200名仲介上門..

千萬預售屋提早4年交屋　單親媽..

ETtoday房產雲

最新新聞more

漲租金！房客終極復仇　房東虧大..

沒結婚「女友要帶爸媽」住進台北..

高雄蛋黃農16預售衝太快？　單..

沒看吉日就入厝　女星生肖沖煞連..

川普關稅戰會釀預售屋解約潮？　..

看過1千間房子！她曝購屋7大關..

全台最後一間「水舞饌」歇業　　..

找嘸人裝暖風機！網點原因曝小資..

利率比銀行低！　保險公司房貸人..

婚後才知「老公幫前任付房貸」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366