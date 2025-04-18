沒結婚「女友要帶爸媽」住台北房　孤兒男一聽原因嚇爛！網喊避孕

▲還沒結婚，女友想讓爸媽一起住進男方家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「結婚我也無法跟岳父母同住！」一名男網友透露，他無父母兄弟，獨自在台北買房打拚，沒想到女友竟提議把爸媽接來同住，老家則留給哥哥一家四口住，這想法令原PO聽了傻眼不已，「關我什麼事？」文章引發網友狂搖頭，「小心一定要避孕，不然可能她會來硬的」、「好恐怖！」

一名男網友在Dcard透露，他是一名北漂孤兒，爸媽雙亡、也沒有祖父母、兄弟姊妹要照顧，在台北獨自打拚買房，只有過年會回老家與叔公一家圍爐。

沒想到，女友認為原PO家裡夠大、又是電梯大樓，接著提出一個「三代同堂」的新生活計畫，希望現在能讓她的爸媽一起搬來住，原本的三重老家則讓給哥哥一家四口，讓原PO聽了滿頭問號。

原PO表示，女友住在三重一棟三樓老公寓，平時一家七口擠在同一屋簷下，考量爸媽60歲爬樓梯太辛苦，因此才有上述同住的想法。

對此，原PO直言，鮮少聽過女友、未來岳父岳母搬到男友家同住的案例，「這個要求與其說過分，不如說很奇怪...應該是她哥一家搬出去住吧？」同時原PO坦言，婚後也不想與長輩同住，「關我什麼事？入贅也是我搬去女方家，哪有帶爸媽來我家的？」想求問大家怎麼看。

文章曝光後，全場一致搖頭，「請神容易送神難，住了之後就想要你的房子了，還好你沒戀愛腦，頭腦清楚」、「還沒結婚就在打你房子主意，好恐怖」、「結婚後就是屬於兩個人的小家庭，更何況你們還沒結婚，直接拒絕！女生不想跟公婆住，男生也不想跟岳父母住」、「連我是女的，對她有這種想法感到很噁心」、「鳩占鵲巢...到時分手了，兩個老的不願離開你就慘了」、「小心一定要避孕，不然可能她會來硬的」。